Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии

Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии, передает РИА Новости.
«<…> Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — сказал глава государства журналистам.
Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила Госдума. После высказывания президента там заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь в кабмине сказали, что уже ознакомились с документом, но обращают внимание на мнение Путина.
Президент также прокомментировал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.
Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.
В воскресенье телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились «русофобские припадки», а государство не хочет приструнить «экстремистски настроенных молодчиков».
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