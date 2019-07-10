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Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии

Президент также прокомментировал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста: «Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше».

10.07.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии

Владимир Путин

Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии, передает РИА Новости.

«<…> Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — сказал глава государства журналистам.

Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила Госдума. После высказывания президента там заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь в кабмине сказали, что уже ознакомились с документом, но обращают внимание на мнение Путина.

Президент также прокомментировал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.

«Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше», — отметил российский лидер.

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.

В воскресенье телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.

В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились «русофобские припадки», а государство не хочет приструнить «экстремистски настроенных молодчиков».


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