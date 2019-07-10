Утекли данные около 1 млн клиентов трех российских банков

Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

По его словам, прокуроры привлекли специалистов Роскомнадзора и совместно с ними в мае-июне провели проверку опубликованных в СМИ данных о распространении крупными электронными торговыми площадками и банками персональных данных граждан России. По итогам этой проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования.

В прошлом месяце «Коммерсант» сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.

Источник: РГ