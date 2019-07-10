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Утекли данные около 1 млн клиентов трех российских банков

прокуратура начала проверку по этому факту. Ранее сообщалось об утечке персональных данных клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.

10.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Утекли данные около 1 млн клиентов трех российских банков

Данные о клиентах банка уже не являются тайной

Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

По его словам, прокуроры привлекли специалистов Роскомнадзора и совместно с ними в мае-июне провели проверку опубликованных в СМИ данных о распространении крупными электронными торговыми площадками и банками персональных данных граждан России. По итогам этой проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования.

В прошлом месяце «Коммерсант» сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.

Источник: РГ


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