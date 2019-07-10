Более 200 автобусных остановок подвергнут апгрейду в Бердске

В конце июня глава Бердска утвердил своим постановлением реестр остановок общественного транспорта, подлежащие приведению в соответствие согласно требованиям законодательства РФ.

Директор Управления ЖКХ Максим Совбанов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сначала служба проведет анализ автобусных остановок, выяснит, какие из них стоят на муниципальной земле. Так же он пояснил, что именно произойдет с остановками в Бердске.

-Нормативное состояние — это в первую очередь заездного кармана и посадочной платформы. В том числе и ее высота, чтобы инвалиды могли комфортно выйти из низкопольных автобусов. Самое главное — это остановочная платформа, — пояснил Максим Флюрович.

К примеру, апгрейду подлежат автобусные остановки по улицам Белокаменная, Боровая, Верхняя, Водобачная, Вокзальная, Горького, Зеленая роща, 2-я Заводская, Красная Сибирь, Космическая, Красноармейская, Ленина и Маяковского. Всего в реестре постановления главы более 200 наименований автобусных остановок, подлежащих приведению в нормативное состояние.

Начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежде Нятиной мэр города поручил проинформировать перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров по маршрутной сети города, о необходимости внести соответствующие изменения в названия остановок общественного транспорта, озвучиваемые автоинформаторами в салонах автобусов.