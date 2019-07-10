Более 200 автобусных остановок подвергнут апгрейду в Бердске

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Меня бесят эти остановки с заездом под одну газель.
Одна грузится, а три очереди жрут, занимая проезжую часть, создавая пробку.
А автобус вообще не влазит в этот карман.
Отодрать у чиновников авто.
Пусть попробуют все прелести ОТ.
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с начло надо всю торговлю с остановок убрать . Хороший пример действия городских властей на остановке дк Родина они вдоль дороги киоски убрали и вдоль тротуара поставили от дороги метрах в 7ми стало удобно кому надо подходят не кому не мешают а на остановках люди автобусы ждут не место торговле на остановках пусть торговля в сторонке будет . Спасибо администрации за начало правильного подхода к остановкам и торговле на примере дк Родина .
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Вы на ДК посмотрите на эту смесь Бердска с Пешаваром! Чего только не воткнули в остановку — и кредиты, и еда, и фрукты-овощи и шаурма! Эй, СЭС, а там руки кто-нибудь моет, раздавая еду?
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Гость прав на 100% поэтому и радует что администрация начала порядок наводить везде надо как на Родине торговлю в сторону убрать до киоска 5-10 метров пройти не в лом. Еще вопрос администрации почему торговцы с Азии когда им делаешь замечание говорят у нашего главного в администрации все нормально отвалите . 100 раз прав Жириновский не надо пускать к торговле азиатов у них сан книжек нет чем он там больной кто его знает . Предложение Курьеру сделайте репортаж по лоткам фруктовым кто торгует и есть ли документы для горожан это очень важный вопрос он интересней чем грузины с их матерками и актуальней для жителей нашего города .
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А где полный список остановок под реконструкцию?
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Еще бы водители подъезжали к краю остановочной платформы
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