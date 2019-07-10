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Более 200 автобусных остановок подвергнут апгрейду в Бердске

Глава города распорядился о приведении остановок в соответствие с законодательством РФ. В первую очередь изменения коснутся заездного кармана и посадочной платформы.

10.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.
 
Более 200 автобусных остановок подвергнут апгрейду в Бердске

Автобусные остановки вызывают нарекания

В конце июня глава Бердска утвердил своим постановлением реестр остановок общественного транспорта, подлежащие приведению в соответствие согласно требованиям законодательства РФ.

Директор Управления ЖКХ Максим Совбанов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сначала служба проведет анализ автобусных остановок, выяснит, какие из них стоят на муниципальной земле. Так же он пояснил, что именно произойдет с остановками в Бердске.

-Нормативное состояние — это в первую очередь заездного кармана и посадочной платформы. В том числе и ее высота, чтобы инвалиды могли комфортно выйти из низкопольных автобусов. Самое главное — это остановочная платформа, — пояснил Максим Флюрович.

К примеру, апгрейду подлежат автобусные остановки по улицам Белокаменная, Боровая, Верхняя, Водобачная, Вокзальная, Горького, Зеленая роща, 2-я Заводская, Красная Сибирь, Космическая, Красноармейская, Ленина и Маяковского. Всего в реестре постановления главы более 200 наименований автобусных остановок, подлежащих приведению в нормативное состояние.

Начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежде Нятиной мэр города поручил проинформировать перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров по маршрутной сети города, о необходимости внести соответствующие изменения в названия остановок общественного транспорта, озвучиваемые автоинформаторами в салонах автобусов.


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(7) Комментариев

  1. Гость

    Почему городским парком никто не занимается? Лето уже проходит — а все спят глубоким здоровым сном??! =-O

    Thumb up 7 Thumb down 0

  2. Аноним

    Меня бесят эти остановки с заездом под одну газель.
    Одна грузится, а три очереди жрут, занимая проезжую часть, создавая пробку.
    А автобус вообще не влазит в этот карман.
    Отодрать у чиновников авто.
    Пусть попробуют все прелести ОТ.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  3. Аноним

    с начло надо всю торговлю с остановок убрать . Хороший пример действия городских властей на остановке дк Родина они вдоль дороги киоски убрали и вдоль тротуара поставили от дороги метрах в 7ми стало удобно кому надо подходят не кому не мешают а на остановках люди автобусы ждут не место торговле на остановках пусть торговля в сторонке будет . Спасибо администрации за начало правильного подхода к остановкам и торговле на примере дк Родина .

    Thumb up 4 Thumb down 0

  4. Гость

    Вы на ДК посмотрите на эту смесь Бердска с Пешаваром! Чего только не воткнули в остановку — и кредиты, и еда, и фрукты-овощи и шаурма! Эй, СЭС, а там руки кто-нибудь моет, раздавая еду? =-O

    Thumb up 6 Thumb down 0

  5. Аноним

    Гость прав на 100% поэтому и радует что администрация начала порядок наводить везде надо как на Родине торговлю в сторону убрать до киоска 5-10 метров пройти не в лом. Еще вопрос администрации почему торговцы с Азии когда им делаешь замечание говорят у нашего главного в администрации все нормально отвалите . 100 раз прав Жириновский не надо пускать к торговле азиатов у них сан книжек нет чем он там больной кто его знает . Предложение Курьеру сделайте репортаж по лоткам фруктовым кто торгует и есть ли документы для горожан это очень важный вопрос он интересней чем грузины с их матерками и актуальней для жителей нашего города .

    Thumb up 4 Thumb down 0

  6. ттх

    А где полный список остановок под реконструкцию?

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  7. Аноним

    Еще бы водители подъезжали к краю остановочной платформы

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