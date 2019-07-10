Редакция: просим помочь протестировать рассылку на новости перед запуском обновленного сайта www.kurer-sreda.ru

Дорогие читатели!

Мы почти закончили работу по созданию нового адаптивного дизайна. И в ближайшие дни вы сможете удобно читать новости в смартфоне.

Мы будем ждать от вас в первые недели работы обновленного сайта активную обратную связь, во всяком случае, надеемся на это.

А сейчас просим вас помочь нам протестировать сервис подписки. У нас есть два варианта – один из них мы хотим попробовать сейчас.

От вас – подписаться. И мы вышлем вам рассылку. Посмотрим – как работает сервис.

Если вам не трудно – помогите нам!

С уважением и любовью, курьеровцы