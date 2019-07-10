Силовики второй раз пришли в сеть алкомаркетов «Красное & Белое» на Урале
Передавать коллекторам долги по ЖКХ запретила Госдума
РЖД возобновит в августе строительство нового железнодорожного вокзала в Бердске
$27,3 млрд капитала утекли из России за полгода
Давка в кассах: По 5 часов дожидаются очереди и падают в обмороки ради оплаты ЖКУ жители Бердска
Редакция: просим помочь протестировать рассылку на новости перед запуском обновленного сайта www.kurer-sreda.ru
Снести памятник погибшим под Прохоровкой хотят в Германии
Инвалидам упростили жизнь сокращением бюрократии
«Путин не собирается начинать войну»: в Грузии отреагировали на решение президента РФ по санкциям