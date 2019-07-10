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Редакция: просим помочь протестировать рассылку на новости перед запуском обновленного сайта www.kurer-sreda.ru

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Редакция: просим помочь протестировать рассылку на новости перед запуском обновленного сайта www.kurer-sreda.ru

Мы почти закончили работу по созданию нового адаптивного дизайна. И в ближайшие дни вы сможете удобно читать новости в смартфоне.

10.07.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Редакция: просим помочь протестировать рассылку на новости перед запуском обновленного сайта www.kurer sreda.ru

Тестирование подписки

Дорогие читатели!
Мы почти закончили работу по созданию нового адаптивного дизайна. И в ближайшие дни вы сможете удобно читать новости в смартфоне.
Мы будем ждать от вас в первые недели работы обновленного сайта активную обратную связь, во всяком случае, надеемся на это.
А сейчас просим вас помочь нам протестировать сервис подписки. У нас есть два варианта – один из них мы хотим попробовать сейчас.
От вас – подписаться. И мы вышлем вам рассылку. Посмотрим – как работает сервис.
Если вам не трудно – помогите нам!
С уважением и любовью, курьеровцы


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Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

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