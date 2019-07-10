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Строительство самой травмоопасной отраслью назвал Роструд

Больше всего страдающих профзаболеваниями выявили в сфере добычи полезных ископаемых. Опасным для здоровья также назвали обрабатывающее производство и транспортировку.

10.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Строительство самой травмоопасной отраслью назвал Роструд

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Почти половина случаев профзаболеваний (47,5%), диагностированных в 2018 году, приходится на работников предприятий по добыче полезных ископаемых. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, пишет RT.

На втором месте оказались сотрудники обрабатывающих производств (27,3% от впервые зарегистрированных случаев). На третьей строчке — работники предприятий в сфере транспортировки и хранения (10,5%).

В список опасных для здоровья отраслей попало также строительство (5%). На предприятиях сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства в 2018 году было выявлено 3,9% профзаболеваний.

Профзаболевания у работников часто диагностируют из-за физических перегрузок, производственных травм, отравлений химическими веществами, уточнили в службе. По данным Роспотребнадзора, в 2018 году было зарегистрировано 5,1 тыс. случаев подобных заболеваний, что на 3 тыс. меньше показателя 2013 года (8,1 тыс.).

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности. По данным ведомства, на стройках умерли 21% от общего числа погибших на работе. На втором месте — обрабатывающее производство (17%), на третьем — лесное и сельское хозяйство, рыбоводство, рыбная ловля и охота (по 13%).

Источник: РБК


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