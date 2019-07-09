На санкциях против Грузии настаивают в Госдуме РФ

Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента. В документе отмечается, что необходимость принятия специальных экономических мер обусловлена «непрекращающимися антироссийскими провокациями» в Грузии. Парламентарии указывают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.
Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены предложить, в частности, ввести запрет на денежные переводы в Грузию из России и на импорт продуктов из этой страны, в том числе вина и воды.
В воскресенье, 7 июля, телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. Президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе осудили выступление журналиста, руководство телеканала отстранило его от работы за мат в эфире. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое поведение позором для грузин, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация в Грузии продолжает ухудшаться, поэтому парламент вынужден инициировать жесткие меры.
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НВР: Просто пришло время истины.
И хватит уже России-Матушке кормить растопыренными титьками всю эту враждебную округу присосавшихся прилипал! Сколько можно делать добро тем, кто плюёт в руку дающему!
Долго запрягают! Очень долго! Засели вражины продажные на разных уровнях и тормозят справедливый ответ. А такие ответы надо давать после каждого русофобского слова, каждого враждебного движения! Моментально и неотразимо!
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Радиостанция «Вести ФМ»целый день талдычила что :оскорбили Россию,Российский народ,и российское правительство….хитро замиксовали…Вчера проехал несколько бывших «совхозов миллионеров»,видя руины ферм и зерносушилок,заросшие поля и повальную разруху,призадумался,а кем и куда правит правительство?Оскорблять человека не нужно никогда,но мешать мух с котлетами,стоит ли?
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