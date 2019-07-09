На санкциях против Грузии настаивают в Госдуме РФ

Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента. В документе отмечается, что необходимость принятия специальных экономических мер обусловлена «непрекращающимися антироссийскими провокациями» в Грузии. Парламентарии указывают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.

Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены предложить, в частности, ввести запрет на денежные переводы в Грузию из России и на импорт продуктов из этой страны, в том числе вина и воды.

В воскресенье, 7 июля, телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. Президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе осудили выступление журналиста, руководство телеканала отстранило его от работы за мат в эфире. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое поведение позором для грузин, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация в Грузии продолжает ухудшаться, поэтому парламент вынужден инициировать жесткие меры.

Источник: Ведомости