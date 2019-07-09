Запись на прием к врачу улучшил информационной системой минздрав Новосибирской области

Регистратура — первое с чем сталкивается пациент в поликлинике Бердска
Медицинская информационная система Новосибирской области внедрена во всех медицинских учреждениях региона – соответствующая работа завершена специалистами министерства здравоохранения Новосибирской области совместно с региональным департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как отметили в минздраве, ранее медицинские организации области осуществляли работу в двух информационных системах: «Единая регистратура Новосибирской области» и Медицинская информационная система Новосибирской области, что являлось причиной возникновения двойных записей. В настоящее время все медицинские организации Новосибирской области перешли на работу в МИС НСО, в том числе и в части записи пациентов на прием к врачам-специалистам и маршрутизации пациентов на прием к узким врачам-специалистам. Это также позволило исключить проблему двойных записей пациентов, когда в разных информационных системах на одно время были записаны два разных пациента.
Все медицинские учреждения Новосибирской области регулярно актуализируют расписание приема врачей-специалистов, которое отображается на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на сайте.
Кроме того, в ближайшее время будет обновлена телефонная база данных пациентов, что позволит сократить время обработки звонка и записи пациента на прием к врачу-специалисту при обращении по единому номеру «124».
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