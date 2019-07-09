Запретить проезд на автомобилях в лес и на побережье Бердска

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Максим:

— Добрый день! Вчера прокатился на велике по нашему лесу и по берегу Обского моря. И задался вопросом, а нужны ли нам туристы на автомобилях. Что они оставляют после себя? Решением вопроса напрашивается запрет движения автотранспорта в бердском лесу и выезд на побережье.