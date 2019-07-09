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Запретить проезд на автомобилях в лес и на побережье Бердска

Нужны ли нам туристы на автомобилях. Что они оставляют после себя?

9.07.2019 5 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Максим:

— Добрый день! Вчера прокатился на велике по нашему лесу и по берегу Обского моря. И задался вопросом, а нужны ли нам туристы на автомобилях. Что они оставляют после себя? Решением вопроса напрашивается запрет движения автотранспорта в бердском лесу и выезд на побережье.


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(5) Комментариев

  1. igk63

    Тебе скоро и на велосипеде запретят кататься и ходить строем заставят. :( =-O :-D

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  2. Аноним

    Запретить нельзя , а вот деньгу взять можно , но та все по хитрому . Администрация сдает в аренду , просто получает некую символичную суму , которую и ни туды и ни сюды.
    И вот этот якобы арендатор и снимает весь цинус .
    Получается что людям и так и так вообще никак .

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  3. Аноним

    Запретить сдавать в аренду , вот это вариант , но не для того они там на массу давят , чтоб было на благо города .
    Вот уж кого надо в суд с вещами .

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  4. Аноним

    Конечно проблема мусора на берегу актуальна.
    Но мусор можно убрать или заплатить за его уборку.
    А вот дачи и коттеджи узурпировавшие берега на Чайке, косе, Борвихе, Парусе, Домике Охотника и т.д уже никуда не денешь. 8)
    На подходе Бердский Острог и побережье От Яхтклуба до Изумрудного и пляж за БЭМЗом.
    А вам всё автотуристы мешают. 8)
    Завтра и на велике некуда будет выехать, даже за деньги.

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