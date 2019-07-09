Запретить проезд на автомобилях в лес и на побережье Бердска

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Запретить нельзя , а вот деньгу взять можно , но та все по хитрому . Администрация сдает в аренду , просто получает некую символичную суму , которую и ни туды и ни сюды.
И вот этот якобы арендатор и снимает весь цинус .
Получается что людям и так и так вообще никак .
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Запретить сдавать в аренду , вот это вариант , но не для того они там на массу давят , чтоб было на благо города .
Вот уж кого надо в суд с вещами .
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Конечно проблема мусора на берегу актуальна.
Но мусор можно убрать или заплатить за его уборку.
А вот дачи и коттеджи узурпировавшие берега на Чайке, косе, Борвихе, Парусе, Домике Охотника и т.д уже никуда не денешь.
На подходе Бердский Острог и побережье От Яхтклуба до Изумрудного и пляж за БЭМЗом.
А вам всё автотуристы мешают.
Завтра и на велике некуда будет выехать, даже за деньги.
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Почему никуда не денешь ?
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