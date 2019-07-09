Купаться можно: Четыре пляжа Бердска прошли проверку МЧС

Дал добро на купание на четырех пляжах Бердска ГИМС по Новосибирской области. В список вошли берега санатория «Сосновки», пансионата «Былины», «Дюны» и «На камнях».

— Пробы воды на пляже «Старый Бердск» пришли. Они в норме. Осталось дождаться решения ГИМС по этому пляжу. Со дня на день он будет открыт, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев сегодня, 9 июля.

Стоит отметить, что все пляжи оборудованы спасательными пунктами и спасателями-матросами. Напомним, что всего 4 дня назад купаться официально разрешали только на пляжах пансионата «Былина» и санатория «Сосновка». Всего в Новосибирской области МЧС «дала добро» 15 пляжам:

пляж МУП «Кольцово», р.п. Кольцово,

пляж «Наутилус» (г. Новосибирск, Горский жилмассив, левый берег реки Обь);

пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» (Барабинский район, с. Квашнино, оз. Чаны;

пляж «Звезда» (г. Новосибирск, Новосибирское водохранилище);

пляж «Городской» (г. Тогучин, р. Иня);

пляж ПКиО «У моря Обского» (г. Новосибирск, Новосибирское водохранилище);

пляж «Бумеранг» (г. Новосибирск, Новосибирское водохранилище);

пляж «Детский» (г. Новосибирск, ул. Софийская, 15, Новосибирское водохранилище).

пляж «Белый лебедь» озеро Яркуль Купинский район

пляж ДОЛ им. Ершова с. Яркуль Купинский район

пляж «Центральный» г Искитим река Бердь

пляж «Былина» г. Бердск Бердский залив

пляж «Сосновка» г. Бердск Бердский залив

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/07/03/435687-kupatsya-razresheno-tolko-na-dvux-plyazhe-berdska