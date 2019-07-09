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Щенка от Путина получил в подарок 12-летний школьник из Красноярска

Мальчик обучается школе № 32 в Красноярске по адаптированной программе (инклюзивное образование). Золотистого ретривера вручил от имени президента министр образования Красноярского края.

9.07.2019 Фото: Официальный сайт Министерства образования Красноярского края Нет комментариев
 
Щенка от Путина получил в подарок 12 летний школьник из Красноярска

В семье появился президентский щенок

В региональном Министерстве образования сообщили, что 12-летний Арсений Федоров написал главе государства письмо с соответствующей просьбой после нового года.

Двенадцатилетний школьник из Красноярска Арсений Федоров получил в подарок от президента России Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Об этом во вторник говорится в сообщении регионального Министерства образования.

«Сегодня министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок — щенка золотистого ретривера. Арсений написал письмо главе государства после нового года. В нем мальчик попросил подарить ему собаку», — говорится в сообщении.

Мальчик обучается школе № 32 в Красноярске по адаптированной программе (инклюзивное образование). Также школьник получает психолого-педагогическую и социальную помощь в центре «Необыкновенный ребенок». Мальчик увлекается велосипедной ездой, плаванием и горнолыжным спортом.

Источник: ТАСС


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