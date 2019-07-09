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Кормить детей сосисками запрещают врачи

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Кормить детей сосисками запрещают врачи

Ребенку категорически не рекомендуют консервации, слишком сладкие продукты, с большим содержанием соли, а также копченое и жареное.

9.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Кормить детей сосисками запрещают врачи

Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

Из рациона маленьких детей нужно исключить жареное и копченое и не кормить сосисками каждый день, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.

«Мы сами закладываем неправильные пищевые привычки у ребенка. Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребенка — он будет вести себя как родители. Рацион ребенка нужно разнообразить и если это сосиска, то не каждый день. Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка. Нужно приучать его к правильному питанию с детства», — сказала Егорова.

Она добавила, что для различных возрастов — разные нормы. И рацион 5-летнего ребенка будет отличаться от рациона подростка. Из рациона детей нужно исключить жареное, соленое и копченое.
«Если мы говорим, что для здорового человека нет запрещенных продуктов, есть их количества. Можно, но иногда. То ребенку категорически не рекомендуем консервации, слишком сладкие продукты, с большим содержанием соли», — добавила Егорова.

Источник: РИА Новости


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