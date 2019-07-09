Кормить детей сосисками запрещают врачи

Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Из рациона маленьких детей нужно исключить жареное и копченое и не кормить сосисками каждый день, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
«Мы сами закладываем неправильные пищевые привычки у ребенка. Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребенка — он будет вести себя как родители. Рацион ребенка нужно разнообразить и если это сосиска, то не каждый день. Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка. Нужно приучать его к правильному питанию с детства», — сказала Егорова.
Она добавила, что для различных возрастов — разные нормы. И рацион 5-летнего ребенка будет отличаться от рациона подростка. Из рациона детей нужно исключить жареное, соленое и копченое.
«Если мы говорим, что для здорового человека нет запрещенных продуктов, есть их количества. Можно, но иногда. То ребенку категорически не рекомендуем консервации, слишком сладкие продукты, с большим содержанием соли», — добавила Егорова.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10