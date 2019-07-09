Отключили холодную воду из-за врезки строящейся школы в водопровод в Южном Бердска

Бердский строительный трест начал подключать у воде строящуюся в микрорайоне Южном школу. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

-В связи с производством работ проводимыми ООО «БСТ» для врезки водопровода на здание строящейся школы по ул. Поэта Сорокина 9 июля до 17.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения на ул. Поэта Сорокина от ул.Рогачева до ул. Лунная, ул. Вербная, ул.Купца Горохова от ул. Белокаменная до ул. Возрождения, ул.Взлетная от ул.Российская до ул.Поэта Сорокина, ул.Полярная от ул.Белокаменная до ул. Поэта Сорокина, пер.Олимпийский ,пер.Утренний, — уточнили в КБУ.