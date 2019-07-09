КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам квартиру
продам
Продам 1-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 3к квартиру
Продам комнату Боровая 100 89139092435 Светлана
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатный пропуск на пляж «Чайку» выдают чиновники по прописке в Бердске

Работа в Бердске. Работа в Искитиме

Инструкция: Когда работнику могут запретить отпуск

Щенка от Путина получил в подарок 12-летний школьник из Красноярска

Отключили холодную воду из-за врезки строящейся школы в водопровод в Южном Бердска

Торговца людьми поймали в аэропорту Толмачево Новосибирска

Редакция: просим помочь протестировать рассылку на новости перед запуском обновленного сайта www.kurer-sreda.ru

«Нецензурно оскорблять Путина — нелепо»: Собчак ответила грузинскому телеведущему

Отремонтируют детскую поликлинику за 4,5 млн рублей в Бердске

100 богатейших чиновников и депутатов России заработали за год $1,1 млрд

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Отключили холодную воду из-за врезки строящейся школы в водопровод в Южном Бердска

Несколько улиц Южного микрорайона на день остались без воды. Работы ведет Бердский строительный трест.

9.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отключили холодную воду из за врезки строящейся школы в водопровод в Южном Бердска

Школу строят в микрорайоне Южном Бердска

Бердский строительный трест начал подключать у воде строящуюся в микрорайоне Южном школу. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

-В связи с производством работ проводимыми ООО «БСТ» для врезки водопровода на здание строящейся школы по ул. Поэта Сорокина  9 июля  до 17.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения на ул. Поэта Сорокина от ул.Рогачева до ул. Лунная, ул. Вербная, ул.Купца Горохова от ул. Белокаменная до ул. Возрождения, ул.Взлетная от ул.Российская до ул.Поэта Сорокина, ул.Полярная от ул.Белокаменная до ул. Поэта Сорокина, пер.Олимпийский ,пер.Утренний, — уточнили в КБУ.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бесплатный пропуск на пляж «Чайку» выдают чиновники по прописке в Бердске Работа в Бердске. Работа в Искитиме Инструкция: Когда работнику могут запретить отпуск

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика