Торговца людьми поймали в аэропорту Толмачево Новосибирска

В Новосибирске задержали мужчину, объявленного в международный розыск. Его обвиняют в торговле людьми, сообщили в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте.

В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали уроженца Узбекистана, объявленного в международный розыск. 32-летний мужчина подозревается в похищении, применении насилия в отношении лица, находящегося в зависимости от него, и незаконном удержании за границей с использованием поддельных документов.

Сотрудники транспортной полиции получили информацию о передвижении разыскиваемого по территории России и задержали его при регистрации на рейс в Якутск.

Подозреваемый заключён под стражу, готовятся документы для экстрадиции фигуранта на родину.