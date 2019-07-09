Отремонтируют детскую поликлинику за 4,5 млн рублей в Бердске

Бердская горбольница объявила аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта детской поликлиники №2, которая находится в Микрорайоне. Заказчиком выступает главный врач ЦГБ Юрий Краморов.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована заказчиком — 4 493 722 рублей.

Как сказано в документах закупки, выполнить работы необходимо в течение 45 дней после подписания контракта. Подрядчик использует свой материал, силы и средства и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков. Ему предстоит заменить окна, двери и потолки, сантехнику, отопление, электрику, побелить-покрасить.

Окончание срока действия контракта не освобождает от выполнения обязательств. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с даты подписания акта приемки.

Согласно документам закупки, строительные работы будут проходить в поликлинике с 8.00 до 17.00 каждый рабочий день.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» заведующая поликлиникой Ирина Ткаченко, на время ремонта медицинское учреждение будет закрыто. Врачи и медсестры будут принимать своих маленьких пациентов в поликлинике №1, которая находится в центре Бердска.