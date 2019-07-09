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Дефолт в США случится в сентябре

Так прогнозируют эксперты. В докладе Центра двухпартийной политики говорится, что такой риск существует из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений.

9.07.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Дефолт в США случится в сентябре

Правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в этом сентябре из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений. Данная оценка содержится в опубликованном в понедельник аналитическом докладе Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристской ориентации.

Согласно прогнозам специалистов, «в первой половине сентября федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно». Авторы документа подчеркивают, что вашингтонская администрация должна в ближайшее время активизировать переговоры с американским Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

Как пояснил отвечающий за вопросы экономической политики в центре Шай Акабас, налоговые поступления в бюджет США увеличились всего на 2-3% вместо ожидавшихся 5-6%. Два месяца назад эксперты организации прогнозировали, что дефолт может произойти в октябре. «Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает, — отметил Акабас. — Единственный способ исключить возможность дефолта в этом году — это повышение потолка госдолга в ближайшие недели».

Кроме того, как говорится в опубликованном в понедельник докладе Бюджетного управления Конгресса США, дефицит бюджета достиг $746 млрд за первые девять месяцев 2019 финансового года (начинается в США с 1 октября — прим. ТАСС). Ожидается, что этот показатель будет равен или даже превысит $1 трлн к концу финансового года. При этом уровень доходов вырос на $69 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а федеральные расходы увеличились на $208 млрд.

В конце июня Бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году. В начале марта американское министерство финансов использовало «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга, который законодатели должны повысить в ближайшее время. Данное решение позволит временно продолжать правительству США платить по счетам, не нарушая установленный законом потолок госдолга. При этом министр финансов США Стивен Мнучин проводит с законодателями переговоры по повышению этого показателя, которые пока не увенчались успехом.

Госдолг США
На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) он увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Человек

    Ух ты,государственный долг Америки достиг 66 биллионов долларов/я то думал на десяток меньше/…
    Так что действительно однажды нагрянет дефолт на такую богатую страну,слишком много тратит и мало отдаёт….
    Если доллары полетят в мусор то тогда прийдётся переходить на китайскую валюту,или на европеские евробумаги.
    Человек — *IN LOVE*

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    • Поросёнок Пётр

      Товарищ Шаман, вы патриот или где? :-D Что значит на китайскую валюту, или на европеские евробумаги ;) А как же православный российский рубль? Вы там небось уже на озеро Комо линять по тихому собрались к другому пламенному российском патриоту ;)

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  2. Аноним

    ага, а потом в октябре и йеллоустонский вулкан бабахнет… *CRAZY* :-D

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