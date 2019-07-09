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Путин назначил экс-главу Ингушетии заместителем министра обороны

Юнус-Бек Евкуров повышен в звании до генерал-лейтенанта. Президент разрешил в Минобороны иметь 12 заместителей главы ведомства, в том числе двух первых.

9.07.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Путин назначил экс главу Ингушетии заместителем министра обороны

Юнус-Бек Евкуров (на фото справа)

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин разрешил в министерстве обороны иметь 12 заместителей министра, в том числе двух первых. Также в список включаются один статс-секретарь — заместитель министра, один заместитель министра — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и один заместитель министра — руководитель аппарата министра.

27 июня газета «Коммерсантъ» сообщала о возможном назначении Евкурова на пост заместителя министра обороны. Тогда министр обороны Сергей Шойгу переадресовал вопрос о правдивости этой информации самому Евкурову.

24 июня Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. Он отметил, что это не связано с протестным движением в республике из-за соглашения о границах с Чечней.

Источник: Интерфакс


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