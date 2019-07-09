Порвал ухо школьнику учитель физкультуры в Новосибирской области

Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону.

«По факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему учителем физкультуры в деревне Черный мыс Убинского района организовано проведение проверки. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: РИА Новости