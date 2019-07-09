РПЦ: женщины слабее умом мужчин

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио «Радонеж», что мужчины в общей своей массе умнее женщин.

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — сказал священник.

В то же время, считает он, женщина гораздо более терпелива, в ней больше любви. «Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг (…) как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают», — сказал Смирнов.

Свою мысль он проиллюстрировал сценкой из приходской жизни. «В церковь приходит женщина, приводит своего мужа, а он стоит как столица Камбоджи — Пномпень, глазами хлопает, ничего не может сказать. Она все объясняет более-менее толково, но этот вообще не может слова произнести», — сказал священник.

Источник: Интерфакс