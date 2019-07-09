Подорожал на 0,7% бензин в России за июнь

В ведомстве опубликовали данные за минувший месяц.

Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.

При этом к концу 2018 года рост цен на топливо составил 1,4%. Более подробной информации ведомство не привело.

Для сравнения, в июне прошлого года бензин в России подорожал на 2,1% по сравнению с маем 2018 года, а за полугодие топливо стало дороже в среднем на 9,4%.

Источник: ТАСС