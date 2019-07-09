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Запретить грузинское вино и денежные переводы из России в Грузию хотят депутаты Госдумы

7 июля телеведущий «Рустави 2» Гиоргий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента Владимира Путина и его родителей.

9.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Запретить грузинское вино и денежные переводы из России в Грузию хотят депутаты Госдумы
Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила сохранить социальные денежные переводы.
На Совете Госдумы депутаты обсудят возможность ввести новые запреты в отношении Грузии: прекращение импорта грузинского вина и воды, а также запрет денежных переводов в Грузию. Об этом заявил председатель думской фракции единороссов Сергей Неверов.

Во фракции «Справедливая Россия» согласны, что «антироссийская вакханалия», которая началась в Грузии и не может закончиться, «требует адекватного ответа», сказал первый зампредседателя фракции Михаил Емельянов.

Москалькова попросит оставить «гуманитарный коридор»
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала, что попросит депутатов сохранить в порядке исключения социальные денежные переводы, связанные с пенсиями или помощью многодетным семьям. Она допускает, что в сфере бизнеса и политики общий подход в вопросах денежных переводов «имеет право на существование, но гуманитарная составляющая должна быть выделена особо». Омбудсмен пообещала сделать все возможное, чтобы сохранить «гуманитарный коридор для оказания помощи», чтобы можно было точечно решать проблемы конкретных людей.

Обострение отношений между Россией и Грузией Москалькова считает «очень печальным». Она отметила, что это «два родных народа» с одной историей, отношения между которыми ухудшились «по вине националистов».

Российско-грузинское обострение
С 8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Президент Владимир Путин своим указам запретил российским авиакомпаниям такие перелеты после беспорядков в центре Тбилиси в ночь на 21 июня. Российский Минтранс ввел такое же ограничение для грузинских авиакомпаний. Туристические компании получили рекомендацию не продавать россиянам путевки в Грузию.

В ночь на 21 июня грузинская оппозиция попыталась взять штурмом парламент, в котором проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия с участием депутатов российской Госдумы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили тогда написала в фейсбуке, что Россия заинтересована в расколе грузинского общества.

24 июня Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за качеством грузинских вин, ввозимых в Россию.

7 июля телеведущий «Рустави 2» Гиоргий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента Владимира Путина и его родителей. Его действия осудили президент Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе. Они обвинили телеведущего в провокации против Грузии.

Российский МИД 8 июля назвал слова Габунии «неприемлемыми выпадами» и «беспрецедентной по своей низости выходкой», а также еще одной «провокацией грузинских радикальных сил». При этом на Смоленской площади отметили, что на этот раз грузинские власти «нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение».

Источник: Интерфакс


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