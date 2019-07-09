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Познер отказался от участия в ТЭФИ

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», — заявил он на своем сайте.

9.07.2019 Фото: en.wikipedia.org Нет комментариев
 
Познер отказался от участия в ТЭФИ

Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ

Телеведущий также призвал запретить Комитету индустриальных телевизионных премий вручать статуэтки работы Эрнста Неизвестного.
Первый президент фонда «Академия российского телевидения» (АРТ), журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что отказывается от участия в ТЭФИ в любом качестве.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», — заявил он на своем сайте.

Познер отметил, что успех на конкурсе зависит от того, каким количеством членов фонда «Академия российского телевидения» представлен канал. «Я отказывался поверить в то, что от сотрудников главных трех каналов ожидается «патриотическое» голосование, то есть голосование за программы и конкурсантов своего канала. При таком подходе очевидно, что тот канал, у которого больше всего «академиков», получает преимущество», — заявил он.

Кроме того, Познер напомнил руководству АРТ о том обещании, которое было дано скульптору Эрнсту Неизвестному и которое было зафиксировано в подписанном с ним договоре: «Он согласился стать автором статуэтки приза, взяв с меня слово, что если конкурс утратит те демократические принципы, которые изначально легли в его основу, его статуэтка не будет более вручаться в качестве приза».

Телеведущий подчеркнул, что премия стала «совершенно недемократичной», и обратился к руководству АРТ с просьбой отказать комитету во вручении статуэтки ТЭФИ, «чтобы она вернулась той организации, для которой она задумывалась изначально: Академии российского телевидения».

«Я поддержал идею, чтобы АРТ согласилась с тем, чтобы статуэтка как бы поступила в «аренду» и ее обладателей определял бы и вручал комитет. Это оказалось ошибкой с моей стороны. Мне следовало занять твердую позицию и принципиально возражать против того, чтобы комитет имел какое-либо отношение к ТЭФИ: пускай бы он придумал свой приз со своим названием», — констатировал первый президент АРТ.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, ежегодно присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» в 1994 году. С 2014 года ее организатором является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители получают бронзовую статуэтку «Орфей» работы Неизвестного.

В 2018 году утверждена новая система голосования на премию ТЭФИ, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Она предполагает создание расширенного состава жюри, которое включает в себя и независимых экспертов.

Источник: Интерфакс


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