КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам квартиру
продам
Продам 1-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 3к квартиру
Продам комнату Боровая 100 89139092435 Светлана
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Подорожал на 0,7% бензин в России за июнь

РПЦ: женщины слабее умом мужчин

2,5 года колонии условно дал суд экс-начальнику отдел МВД Бердска Сергею Проценко

В обморок на приговоре за «роковую землю» упала дочь экс-начальника полиции Бердска

Запретить грузинское вино и денежные переводы из России в Грузию хотят депутаты Госдумы

Познер отказался от участия в ТЭФИ

77 % россиян считают обязательной официальную регистрацию брака

5 самых востребованных вакансий июля в Бердске

Захватил заложницу мужчина в одной из квартир Бердска

Адепт саентологии похитила 155 млн рублей пайщиков в Петербурге

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


77 % россиян считают обязательной официальную регистрацию брака

По мнению россиян, оптимального возраста выступления в брак для женщин составляет в среднем 24 года, а для мужчин этот порог держится на отметке в 27 лет.

9.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
77 % россиян считают обязательной официальную регистрацию брака

Большинство россиян считают обязательной официальную регистрацию брака

Согласно исследованию, наиболее актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет.
Брак должен быть зарегистрирован официально, так считают 77% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
«Большинство россиян придерживается мнения о необходимости создания семьи и регистрации отношений — 77%. Особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет (84%), — отмечают авторы исследования. — Похожего мнения придерживаются еще 11% опрошенных, однако регистрация брака для данной группы не является обязательным условием создания семьи. Чаще всего так думает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (17%) и от 25 до 34 лет (18%)».

При этом граница оптимального возраста выступления в брак для женщин составляет в среднем 24 года (среднее значение по ответам респондентов, указавших конкретную цифру — 94%), а для мужчин этот порог держится на отметке в 27 лет.

Отвечая на вопрос о разводе, 56% респондентов выразили мнение, что принимать решение о расторжении брака или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации, 30% считают, что разводиться следует, если семья фактически распалась, а 10% категорически не принимают возможность развода вне зависимости от причин.

Как отмечает ВЦИОМ, среди причин, способных повлиять на отмену решения о разводе: невозможность «поделить» общих детей (34%), материальная зависимость одного из супругов (25%). Среди причин для развода называют бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью (46%), измены и ревность одного из супругов (22%), эгоизм и непонимание между супругами (21%). Мнения о том, что никто из родителей не сможет в одиночку хорошо воспитать ребенка, придерживаются 15% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 июля 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Подорожал на 0,7% бензин в России за июнь РПЦ: женщины слабее умом мужчин 2,5 года колонии условно дал суд экс-начальнику отдел МВД Бердска Сергею Проценко

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика