Мария Куликова: Сейчас часто женщины рожают после 40 лет в Бердске

Газета и сайт «Курьер.Среда.Бердск» запускают новую рубрику «Профессионалы XXI века». Первая героиня — врач-гинеколог Мария Куликова. Она поддерживает будущих мамочек во время беременности, оценивает состояние рожениц и помогает психологически настроиться на роды. За 16 лет сотни детей появились на свет благодаря ей.

Почему выбрали профессию врача?

— В нашей семье существует преемственность поколений. Мама долгое время проработала акушеркой в родильном доме. Гинеколог ответственность несет не только за маму, но и ребенка. Когда видишь результат своей работы, получаешь большое удовлетворение. Дети — это то, ради чего мы живем.

Что самое сложное в вашей работе?

— Важно создать атмосферу, чтобы психологически женщине было комфортно. Иногда на приеме пациентка чувствует стеснение. Для постановки правильного диагноза женщина должна быть максимально откровенна с доктором.

В каком возрасте нужно первый раз посещать гинеколога?

— Первый раз мама должна привести на прием девочку до года. В этом возрасте формируется половая система и могут проявиться различные заболевания, которые не сразу заметны. Повторное обследование — перед поступлением в детский сад, затем перед школой, в 14-15 лет, с началом формирования менструальной функции.

Если ничего не беспокоит, как часто женщине обращаться к врачу?

— С профилактической точки зрения, не реже одного раза в год.

Какой оптимальный возраст для рождения ребенка?

— Сейчас сдвинулись возрастные рамки. Если 15 лет назад беременели первым ребенком в 25 лет, то сейчас первородки ближе к 30 годам встречаются часто. Девушки не торопятся родить в раннем возрасте. Сейчас рожают сознательно, чтобы быть уверенным, что смогут вырастить и обеспечить ребенка. Как показывает моя практика, все больше женщин отваживаются на второго-третьего ребенка ближе к 40 годам. Беременные в 42 и 43 года сейчас — не редкость. Они ведут правильный образ жизни, сбалансировано питаются, следят за весом, не пьют, не курят и здоровее, чем их сверстницы 15 лет назад. Но нужно помнить, что с возрастом увеличивается риск генетических и других патологий: дефектов нервной трубки, синдромов Дауна и Эдвардса.

Как правильно подготовиться к беременности?

— Начинать подготовку в идеале нужно за 3 — 6 месяцев. Отказаться от вредных привычек, принимать поливитамины, фолиевую кислоту мужчине и женщине. Посетить стоматолога, лора выявить и устранить очаги инфекции. Сдать анализ крови и проверить уровень гемоглобина. Вылечиться от половых инфекций.

Как за последние 15 лет изменилась тактика ведения беременности?

— Медицина далеко шагнула вперед. Современные методы обследования — аппараты КТГ и доплерометрии, УЗИ позволяют более тщательно и скрупулезно обследовать ребенка. Выявленные пороки развития могут корректироваться внутриутробно. По показаниям может быть сделана операция на сердце, чтобы малыш, появившись на свет, мог жить полноценной жизнью.

Автор видео Елена Белоусова



Что нужно делать, чтобы психологически подготовиться и не бояться родов?

— Большую роль играет психологическая остановка в семье. Муж должен поддерживать женщину во всех ее начинаниях и желаниях. Если будущая мама боится одна рожать, стоит задуматься о партнерских родах. Подруги и окружение также оказывают влияние на женщину. Выбор врача и родильного отделения –немаловажен. Когда женщина без опаски доверит свою жизнь и будущего ребенка доктору, то психологически все пройдет спокойно.

Правила, которые нужно соблюдать после родов?

— С рождением малыша удваивается психологическая нагрузка. Не старайтесь вести активную деятельность, сразу выходить на работу. Посвятите время ребенку и себе. Нужно научиться договариваться с малышом и распределить распорядок дня так, чтобы хотя бы немного времени уделить себе. Прогуляться, заняться шопингом, сходить в салон красоты.

У врача необходимо появиться в первые 10-14 дней после выписки из роддома. Следующую беременность лучше планировать в идеале через два года. И осязательно кормить ребенка грудью. Очень радует, что современные мамочки понимают важность грудного вскармливания. По мнению неонатологов — это особая связь с ребенком, крепкий иммунитет и защита от стрессов.

Кормление грудью, даже небольшой промежуток времени, два-три месяца, уменьшает риск возникновения онкологических заболеваний у женщины.

На что обратить внимание при выборе контрацепции?

— Если для женщины важна психологическая защита, в ситуации, когда непостоянный половой партнер, боязнь инфицирования, тогда лучше прибегать к барьерным методам контрацепции. Для женщины в браке я предлагаю внутриматочную спираль или оральные контрацептивы. Помните, метод контрацепции назначает врач. Не покупайте самостоятельно таблетки от зачатия. Предложений очень много, но нужно понимать, что все оральные контрацептивы ориентированы на разный возраст. Перед их назначением необходимо пройти обследование.

Что посоветуете женщинам в период климакса?

— Средний возраст наступления климакса — около 50 лет. Но последнее время все чаще в период менопаузы вступают 45-летние. Каждая женщина должна быть готова к этому психологически, что рано или поздно климакс наступит. В климактерическом периоде метаболизм замедляется и возникает риск набора веса. Нужно полностью пересмотреть рацион питания. Уменьшить потребление жиров и углеводов. Сделать акцент на белок. Забудьте о жареной картошке, салатах с майонезом и булочках. Внимательно относитесь к питьевому режиму, выпивайте около трех литров воды и двигайтесь. В идеале нужно проходить не менее 10 тысяч шагов ежедневно. Если вы заметили ухудшение самочувствия, скачки давления, перепады настроения, обращайтесь к врачу.

Как любите проводить свободное время?

— Мой супруг занимается сплавами. По возможности, мы выбираемся на природу с сыном и дочкой и проводим время в тишине, вдали от суеты, без интернета и сотового телефона.

У вас есть хобби?

— Я выращиваю цветы. У меня их порядка двадцати видов. Они цветут все лето. Когда я утром выхожу во двор и вижу лилии, розы, ирисы, георгины, то понимаю, что жизнь прекрасна! И с хорошим настроением спешу на работу.