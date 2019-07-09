С сумками и в спортивных костюмах пришли на приговор экс-начальник полиции Бердска и его дочь

Сегодня, 9 июля, возможно, завершится суд по делу бывшего начальника полиции Бердска Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк. Подсудимым предоставят последнее слово, а после судья Татьяна Васюхневич огласит приговор.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», гособвинитель Анна Белова просит дать подсудимым реальный срок — 2,5 года колонии для Проценко и 2 года для Песляк.

Судя по всему, обвиняемые в незаконной покупке участка земли в Новом поселке, ставшего роковым, Сергей Проценко и Екатерина Песляк, готовы к самому худшему для них и не ждут оправдательного вердикта.

Как сообщает корреспондент «Курьер. Среда Бердск» из зала бердского городского суда, оба фигуранта громкого уголовного дела пришли на заседание в спортивных костюмах и с сумками. Видимо, на случай, если суд согласится с мнением прокурора и из зала суда подсудимые отправятся в колонию.

Сергей Проценко отказался от последнего слова. Екатерина Песляк со слезами заявила, что ей очень жать, что так случилось. По ее словам, никакой корысти и выгоды она не преследовала.

Адвокаты покинули зал судебного заседания. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Когда Татьяна Васюхневич вернулась и начала зачитывать вердикт, Екатерине Песляк стало плохо. Судья предложила воды. Песляк отвели в туалет. Судья объявила перерыв на 10 минут.

Дело Проценко

По данным следствия, в апреле 2017 года Проценко решил приобрести путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок на ул. Тимирязева в Новом поселке, принадлежащий муниципалитету. После чего, по данным СКР, он договорился со своей дочерью Екатериной Песляк о совместном совершении мошенничества, распределив между собой роли.

Аукцион, который состоялся 17 мая 2017 года, не оставлял никаких шансов всем участникам, кроме одного — Екатерине Песляк, на которую и была оформлена земля. Она предложила за бессрочную аренду земли баснословную сумму — 4,5 млн рублей. Хотя первоначальная цена была 139 857 рублей в год.

После этого в сети появилось объявление о продаже участка под тем же кадастровым номером. Все характеристики участка совпадают с той землей, которую разыгрывала на аукционе администрация города и аренду на который выиграла Екатерина Сергеевна. В интернете появилось объявление о продаже «чудесного живописного места в лесу». Стоимость участка — 2,1 млн рублей. А фактически она заплатила за него 11 тыс. рублей, успев за короткий срок оформить землю в собственность, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Проценко уволили со службы 10 мая 2018 года.