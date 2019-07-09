Захватил заложницу мужчина в одной из квартир Бердска

Как сообщила редакции «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный бердского поисково-спасательного отряда Наталья Дмитриева, в пять часов утра сегодня, 9 июля, поступил вызов полиции.

Сотрудники полиции сообщили, что заблокирована дверь в квартиру, в которой мужчина, предположительно, удерживает в заложниках молодую девушку. Отряд спасателей незамедлительно выехал на место.

В присутствии полиции спасатели открыли входную дверь и предоставили сотрудникам правоохранительных служб доступ в квартиру. Информация об обстоятельствах происшествия не была подтверждена в документах о проведении работы.