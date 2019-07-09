Задавил 5-летнего мальчика подросток на мотоцикле «Урал» в Новосибирской области

В Мошковском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили сегодня, 9 июля, в управлении МВД по Новосибирской области.

7 июля в 22.15 в Мошковскую центральную районную больницу бригадой скорой помощи был доставлен 5-летний мальчик, проживающий с родителями в селе Дубровино, с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом теменной кости, находящийся в коме первой степени. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что пострадавший получил травмы в тот же день, в 21.00, в селе Дубровино в результате наезда на него мотоцикла «Урал», которым управлял 14-летний местный житель.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.