Получить президентские гранты могут НКО из Бердска

Продолжается прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска. Второй конкурс 2019 года на предоставление грантов президента Российской Федерации стартовал 10 июня.

Некоммерческие организации смогут подать свои социальные и культурные проекты на участие в конкурсе.

Прием заявок на конкурс продолжится до 31 июля 2019 г. Заявки принимаются в электронном виде. Вся конкурсная документация доступна в разделе «Конкурсы» на сайте Министерства региональной политики https://minregion.nso.ru/news/8829 .

На сайте Фонда есть раздел онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта». 10 видеоуроков, тесты и практические задания, которые помогут представителям СО НКО лучше подготовить проект на конкурс президентских грантов.

Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года.