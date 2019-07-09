КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам квартиру
продам
Продам 1-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 3к квартиру
Продам комнату Боровая 100 89139092435 Светлана
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Подорожал на 0,7% бензин в России за июнь

РПЦ: женщины слабее умом мужчин

2,5 года колонии условно дал суд экс-начальнику отдел МВД Бердска Сергею Проценко

В обморок на приговоре за «роковую землю» упала дочь экс-начальника полиции Бердска

Запретить грузинское вино и денежные переводы из России в Грузию хотят депутаты Госдумы

Познер отказался от участия в ТЭФИ

77 % россиян считают обязательной официальную регистрацию брака

5 самых востребованных вакансий июля в Бердске

Захватил заложницу мужчина в одной из квартир Бердска

Адепт саентологии похитила 155 млн рублей пайщиков в Петербурге

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Получить президентские гранты могут НКО из Бердска

Социально ориентированные некоммерческие организации имеют возможность подать свои социальные и культурные проекты на участие в конкурсе до конца июля.

9.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Получить президентские гранты могут НКО из Бердска

Грант можно получить в том числе на благоустройство двора

Продолжается прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска. Второй конкурс 2019 года на предоставление грантов президента Российской Федерации стартовал 10 июня.

Некоммерческие организации смогут подать свои социальные и культурные проекты на участие в конкурсе.

Прием заявок на конкурс продолжится до 31 июля 2019 г. Заявки принимаются в электронном виде. Вся конкурсная документация доступна в разделе «Конкурсы» на сайте Министерства региональной политики https://minregion.nso.ru/news/8829 .

На сайте Фонда есть раздел онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта». 10 видеоуроков, тесты и практические задания, которые помогут представителям СО НКО лучше подготовить проект на конкурс президентских грантов.

Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Подорожал на 0,7% бензин в России за июнь РПЦ: женщины слабее умом мужчин 2,5 года колонии условно дал суд экс-начальнику отдел МВД Бердска Сергею Проценко

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика