5 самых востребованных вакансий июля в Бердске

Сегодня в центре занятости населения Бердска состоят на учете 630 безработных (мужчин- 265, женщин-365) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число безработных возросло на 78 человек.

Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» ведущий инспектор центра занятости населения города Бердска Светлана Калашникова, на первом месте в числе самых востребованных вакансий — водители (110) и повара (54). Повара на сегодняшний день чаще требуются в детские образовательные организации с минимальной зарплатой в 14100 рублей. Водителям категории «С» и «Д» работодатели готовы предложить зарплату от 15000 до 50000 рублей.

На втором месте — педагоги школьного и профессионального образования (67). На эти вакансии берут как с опытом, так и без, обещая зарплату в зависимости от категории от 14100 до 25000 рублей. В числе требований: наличие педагогического образования и отсутствие судимости.

Тройку самых востребованных профессий июля замыкают неквалифицированные рабочие профессии(45) — горничные, грузчики, дворники и уборщики производственных и служебных помещений с зарплатой от 14100 до 20000 рублей.

На четвертом месте — врачи. Наибольшая потребность во врачах-педиатрах и врачах-терапевтах, хотя врачи узких специальностей тоже востребованы. Медикам с профессиональным образованием, без опыта работы, готовы платить от 25000 до 30000 рублей.

Замыкают пятерку вакансий продавцы продовольственных товаров. В магазины набирают людей без специального образования, но опыт работы предпочтителен.

В прошлом году, в июле, самыми востребованными профессиями в Бердске также были водители, педагоги и врачи.

Несмотря на кризис, свободных позиций в Бердске достаточно, отмечает эксперт. Если у вас есть желание, вы обязательно найдете себе работу по душе.

Вы можете повысить квалификацию в центре занятости — бесплатно с получением стипендии.

— У нас можно получить профессию менеджера. Займет обучение около месяца. Если вы повар, то можете переобучиться на кондитера за три месяца,- отмечает Светлана Васильевна.

Людям без образования центр занятости предлагает освоить рабочие профессии. Женщины могут выучиться на швею и оператора ЭВМ. Мужчины — получить водительскую категорию «С», и овладеть профессией стропальщика, водителя погрузчика и машиниста.

Полный перечень специальностей вы можете узнать в центре занятости населения города Бердска.

Пособие по безработице в 2019 году минимальное — 1800 рублей, максимальное — 9600 рублей. У предпенсионеров размер пособия не превышает 13536 рублей. Размеры пособия рассчитываются индивидуально.