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Зеленский предложил Путину встретиться в Минске в присутствии Трампа

«Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе». В Кремле пока не стали давать однозначный ответ на предложение украинского президента.

9.07.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Зеленский предложил Путину встретиться в Минске в присутствии Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске и при посредничестве глав США, Франции, Германии и Великобритании обсудить вооруженный конфликт в Донбассе и аннексию Крыма.

«Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске», — заявил украинский лидер.

В свою очередь, в Кремле пока не стали давать однозначный ответ на предложение Зеленского.

«Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат», — заявил Интерфаксу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В администрации президента хотят понять, есть ли перспективы у такой встречи. «Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США», — отметил Песков.

В своих предвыборных обещаниях Зеленский не раз обещал положить конец военному конфликту на востоке Украины. Последняя встреча контактной группы по Донбассу прошла в Минске в начале июня, при этом последние переговоры в «нормандском формате» на высшем уровне состоялись в октябре 2016 года в Берлине. После этого общение лидеров «нормандской четверки» ограничивалось контактами по телефону.

Источник: Новая газета


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Хрипатый за чужими спинами хочет спрятаться?! ВВП надо с Рамзаном ехать. И Петрова с Бошировым взять. :(

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    • Аноним

      Попадалась информация в сети, что наш президент не хочет встречаться без представителей Донбасса.

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  2. Гость

    Без руководителей ДНР/ЛНР никаких встреч! Укропитеки всё изобретают способ под зонтиком сша придушить свободные республики. Опыт Югославии говорит — никаких соглашений с западом! :( :( :(

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