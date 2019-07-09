КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам квартиру
продам
Продам 1-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 3к квартиру
Продам комнату Боровая 100 89139092435 Светлана
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Подорожал на 0,7% бензин в России за июнь

РПЦ: женщины слабее умом мужчин

2,5 года колонии условно дал суд экс-начальнику отдел МВД Бердска Сергею Проценко

В обморок на приговоре за «роковую землю» упала дочь экс-начальника полиции Бердска

Запретить грузинское вино и денежные переводы из России в Грузию хотят депутаты Госдумы

Познер отказался от участия в ТЭФИ

77 % россиян считают обязательной официальную регистрацию брака

5 самых востребованных вакансий июля в Бердске

Захватил заложницу мужчина в одной из квартир Бердска

Адепт саентологии похитила 155 млн рублей пайщиков в Петербурге

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Адепт саентологии похитила 155 млн рублей пайщиков в Петербурге

Более 200 потерпевшие недовольны приговором в 6 лет колонии, они считают, что Сидорова действовала не сама, а по указке руководства «Саентологической церкви», и зарабатывала деньги на нужды религиозной организации.

9.07.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Адепт саентологии похитила 155 млн рублей пайщиков в Петербурге

Стройки остановились

Адепт саентологической церкви и руководитель регионального потребительского общества (РПО) «Ваш дом» Мария Сидорова приговорена к 6 годам колонии за хищение 155 миллионов рублей из средств пайщиков девяти жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

«Красногвардейский районный суд Петербурга частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, а некоторые признал по праву. Кроме того, суд сохранил арест на 4 квартиры осужденной, жилого дома, земельного участка, доли земельного участка и автомобиля», — уточнили в ОПС.

Между тем потерпевшие недовольны приговором, они считают, что Сидорова, как и ранее признанная виновной в мошенничествах с пайщиками ЖСК предпринимательница Екатерина Заборских, действовала не сама, а по указке руководства «Саентологической церкви», и зарабатывала деньги на нужды религиозной организации. «В ходе следствия доказать финансовую связь Сидоровой с саентологами не удалось, кроме того факта, что большая часть похищенных средств переводилась третьим лицам, которые также известны как адепты религиозной организации, но официально такое членство никак не подтверждается», — сказал собеседник агентства.

Как установлено судом, бизнес был семейный и родственный. Соучредителями РПО «Ваш дом» были Сидорова, ее отец Александр Сидоров, его бывшая жена Елена Власова и их родственники — Дмитрий Мухин, Ксения и Татьяна Тарусовы. Они, по данным следствия, руководили группой компаний «Ваш Дом», а также были создателями и членами девяти ЖСК: «Чудная долина», «Дивный Яр» и «Солнечный каскад» в Колтушах, «Барон Корф» в поселке Рахья, «Лазурный дворец» и «Поместье у озера» во Всеволожске, «Северное поместье» в Новом Девяткино, «Усадьба в Соснах» в Мельничном Ручье и «Замок в Скандинавии» в Выборге, — в которые как раз и привлекались средства пайщиков.

При этом, как отметили в ОПС, фигуранты дела не намеревались в полном объеме использовать привлеченные денежные средства на строительство. «Всего было привлечено 453,5 миллиона рублей. С момента поступления в кассу указанные денежные средства обезличивались и расходовались как оборотные средства ГК «Ваш Дом», без ссылок на их принадлежность тому или иному пайщику или члену ЖСК. В личную пользу и в пользу третьих лиц было обращено 155,5 миллиона рублей, а также было приобретено право на возведенные за счет средств потерпевших квартиры стоимостью 21,6 миллиона рублей», — говорится в приговоре суда.

Как отметили в ОПС, именно отец осужденной изучал опыт работы саентологической организации в сфере малоэтажного строительства, предполагающий ведение строительства исключительно за счет денежных средств, вносимых гражданами в качестве целевых паевых взносов, без каких-либо затрат со стороны учредителей, и отсутствие контроля и надзора как за процессом приема граждан в пайщики, так и за процессом строительства со стороны государственных контролирующих органов.

В ЖСК Заборских применялась такая же схема. В обоих случаях в члены кооперативов привлекались небогатые люди, которые вкладывали деньги, вырученные с продажи последнего жилья в других регионах России, а также кредитные средства.

В уголовном деле Сидоровых более 200 потерпевших, Заборских обманула около ста человек.

При этом и у Сидоровых, и у Заборских не было даже разрешений на строительство.

Источник: rapsinews.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Подорожал на 0,7% бензин в России за июнь РПЦ: женщины слабее умом мужчин 2,5 года колонии условно дал суд экс-начальнику отдел МВД Бердска Сергею Проценко

(1) Комментарий

  1. Гость

    Кому только граждане деньги не отдают! «Д,б!» %) :( :-!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика