Адепт саентологии похитила 155 млн рублей пайщиков в Петербурге

Адепт саентологической церкви и руководитель регионального потребительского общества (РПО) «Ваш дом» Мария Сидорова приговорена к 6 годам колонии за хищение 155 миллионов рублей из средств пайщиков девяти жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

«Красногвардейский районный суд Петербурга частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, а некоторые признал по праву. Кроме того, суд сохранил арест на 4 квартиры осужденной, жилого дома, земельного участка, доли земельного участка и автомобиля», — уточнили в ОПС.

Между тем потерпевшие недовольны приговором, они считают, что Сидорова, как и ранее признанная виновной в мошенничествах с пайщиками ЖСК предпринимательница Екатерина Заборских, действовала не сама, а по указке руководства «Саентологической церкви», и зарабатывала деньги на нужды религиозной организации. «В ходе следствия доказать финансовую связь Сидоровой с саентологами не удалось, кроме того факта, что большая часть похищенных средств переводилась третьим лицам, которые также известны как адепты религиозной организации, но официально такое членство никак не подтверждается», — сказал собеседник агентства.

Как установлено судом, бизнес был семейный и родственный. Соучредителями РПО «Ваш дом» были Сидорова, ее отец Александр Сидоров, его бывшая жена Елена Власова и их родственники — Дмитрий Мухин, Ксения и Татьяна Тарусовы. Они, по данным следствия, руководили группой компаний «Ваш Дом», а также были создателями и членами девяти ЖСК: «Чудная долина», «Дивный Яр» и «Солнечный каскад» в Колтушах, «Барон Корф» в поселке Рахья, «Лазурный дворец» и «Поместье у озера» во Всеволожске, «Северное поместье» в Новом Девяткино, «Усадьба в Соснах» в Мельничном Ручье и «Замок в Скандинавии» в Выборге, — в которые как раз и привлекались средства пайщиков.

При этом, как отметили в ОПС, фигуранты дела не намеревались в полном объеме использовать привлеченные денежные средства на строительство. «Всего было привлечено 453,5 миллиона рублей. С момента поступления в кассу указанные денежные средства обезличивались и расходовались как оборотные средства ГК «Ваш Дом», без ссылок на их принадлежность тому или иному пайщику или члену ЖСК. В личную пользу и в пользу третьих лиц было обращено 155,5 миллиона рублей, а также было приобретено право на возведенные за счет средств потерпевших квартиры стоимостью 21,6 миллиона рублей», — говорится в приговоре суда.

Как отметили в ОПС, именно отец осужденной изучал опыт работы саентологической организации в сфере малоэтажного строительства, предполагающий ведение строительства исключительно за счет денежных средств, вносимых гражданами в качестве целевых паевых взносов, без каких-либо затрат со стороны учредителей, и отсутствие контроля и надзора как за процессом приема граждан в пайщики, так и за процессом строительства со стороны государственных контролирующих органов.

В ЖСК Заборских применялась такая же схема. В обоих случаях в члены кооперативов привлекались небогатые люди, которые вкладывали деньги, вырученные с продажи последнего жилья в других регионах России, а также кредитные средства.

В уголовном деле Сидоровых более 200 потерпевших, Заборских обманула около ста человек.

При этом и у Сидоровых, и у Заборских не было даже разрешений на строительство.

Источник: rapsinews.ru