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Принудительный снос домов под застройку снова обсуждают в Госдуме

Ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд.

9.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Принудительный снос домов под застройку снова обсуждают в Госдуме

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад. При этом, несмотря на возражения отраслевых экспертов, предлагавших исключить из документа положения о принудительном изъятии недвижимости (за исключением аварийных домов) ради таких проектов, этот механизм сохранился — предложенные Белым домом поправки носят технический характер. Дальнейшее обсуждение проекта должно продолжиться уже на площадке Госдумы.

Правительство доработало законопроект о механизмах планировки территорий — как пояснили “Ъ” в Минстрое и аппарате вице-премьера Виталия Мутко, поправки ко второму чтению внесены в Госдуму 28 июня. Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре. После этого был установлен 30-дневный срок для внесения поправок, но они не были представлены, законопроект завис в Госдуме.

Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, под которым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства, а также необходимой для их функционирования инфраструктуры. При этом ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов, в том числе в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными.

В качестве основания для такого решения достаточно включения дома как подлежащего сносу или реконструкции в муниципальную адресную программу, при этом механизмы обоснования необходимости проведения таких работ в документе не записаны.

Целью комплексного и устойчивого развития территории разработчики называли вовлечение в градостроительную деятельность «депрессивных» площадок в муниципалитетах — зачастую это неиспользуемые или неэффективно используемые территории, значительная часть которых занята самовольными постройками. «Наличие таких территорий в границах муниципальных образований, в большей степени расположенных в центральных районах, не может не вызывать обеспокоенность как местного населения, так и органов местного самоуправления»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Энтузиазм разработчиков, впрочем, разделяют не все. В конце июня общественный совет Минстроя направил в Госдуму свою позицию по этому вопросу. По мнению совета, принудительное изъятие жилых помещений в домах, не признанных аварийными, как и других жилых и нежилых объектов, «необоснованно и не соответствует современной политике защиты имущественных и жилищных прав граждан». Эксперты подчеркивают, что международный опыт демонстрирует более эффективный подход к решению проблемы обновления деградирующей застройки в городах, он основан на четких и обоснованных критериях необходимости преобразования такой застройки, а также на добровольном согласии большинства собственников на включение их домов в муниципальную программу. В связи с этим совет при Минстрое предлагал исключить из законопроекта нормы о принудительном изъятии жилой недвижимости граждан (за исключением аварийной) по инициативе муниципалитета. Именно это предложение в проекте поправок правительства не отражено, норма о принудительном изъятии в нем остается.

Как рассказали “Ъ” в Минстрое, проект поправок устраняет технические неточности, а также направлен на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Ключевой блок поправок касается упрощения процедур, например сокращения срока проведения общественных слушаний по проектам правил землепользования и застройки или наделения муниципалитетов полномочиями по установлению порядка внесения изменений в документацию по планировке территорий. Вместе с тем Минстрой предлагает увеличить срок действия проекта планировки территории, необходимый для принятия решения об изъятия участков и расположенных на них объектов недвижимости.

С учетом поправок думский комитет по транспорту и строительству должен доработать законопроект и внести его на рассмотрение Госдумы во втором чтении. В комитете “Ъ” не смогли уточнить дату рассмотрения проекта поправок, повестка ближайшего заседания еще не сформирована.

Источник: Ъ


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «В связи с этим совет при Минстрое предлагал исключить из законопроекта нормы о принудительном изъятии жилой недвижимости граждан (за исключением аварийной) по инициативе муниципалитета.»

    Я правильно понимаю, живешь в МКД, никого не трогаешь, исправно за всё платишь. И тут откуда ни возьмись, какой-нибудь чиновник захотел в твоей квартире аптеку открыть или магазин, лишние деньги так сказать вложить и тебя на улицу? По закону сильный всегда прав? Охрометь беспредел! =-O :-! :-!

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