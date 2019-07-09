Насильно заставили смотреть фильм ужасов младших школьников в Омске

3 июля в частной школе «Многопрофильная Академия непрерывного образования» группе детей в возрасте от 6 до 9 лет показали американский фильм ужасов «Кукла», сообщили родители учеников этого учреждения. Причем, по их словам, не просто показали, а насильно удерживали во время просмотра.

Об этом рассказал на своем ютуб-канале один из родителей Александр Ершов. Когда часть ребят пожаловалась, что им страшно, учитель Наталья Шемякина якобы заставила всех продолжить просмотр. Педагог мотивировала это тем, что большинству детей фильм нравится, а тех, кого что-то не устраивает, планировала заставить читать в течение часа.

Вечером после просмотра одна из девочек, которая смотрела на экран от начала до конца фильма, не могла уснуть и все рассказала маме. Ребенок добавил, что учитель велела ничего не говорить родителям, иначе она их накажет. Другие дети также пожаловались родным, что стали бояться темноты и в одиночку ходить на кухню.

На вопрос родителей о том, почему педагог выбрал для просмотра с младшими школьниками именно этот фильм, женщина ответила, что увидела «детское название».

Недельное пребывание ребенка в Сибирской школе нового поколения, как называет себя «МАНО», стоит около 4 тыс. рублей. На сайте заведения среди его преимуществ числятся наиболее способные, технологически грамотные педагогические работники.

Родители учеников Сибирской школы также жаловались, что их дети приносят с занятий свои рисунки на бумаге, которая ранее использовалась для других целей и уже исписана с оборотной стороны.

Источник: newsomsk.ru