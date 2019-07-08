КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру
продам
Продам 1-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 3к квартиру
Продам комнату Боровая 100 89139092435 Светлана
Продам 1-ю
Продам 1-ю квартиру на Гранитной,13
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фура торговой сети «Ярче» раздавила мужчину на дороге в Новосибирске

Пьяный отец утонул вместе с 7-летней дочерью в дачном озере в Новосибирской области

Уволить мэра за спасение своего дома при наводнении в Иркутской области потребовал Мутко

Низостью назвали оскорбление Путина грузинским журналистом в Кремле и МИД России

Иск к «Аэрофлоту» в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко не стал рассматривать суд Бердска

Розыск: Остро не хватает людей на поиски пропавшей старушки в тапочках в Новосибирске

Ради спасения человечества 150 млн гектаров может засадить лесом Россия

Инструкция: Когда отключают от услуг ЖКХ за неуплату в Бердске

Иностранным туристам россияне советуют побывать в Санкт-Петербурге и Казани

Алкогольные энергетики хотят вернуть в российские магазины

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Пьяный отец утонул вместе с 7-летней дочерью в дачном озере в Новосибирской области

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти этой девочки, а также подростка в реке Бердь Искитимского района.

8.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пьяный отец утонул вместе с 7 летней дочерью в дачном озере в Новосибирской области

На диких пляжах Бердска спасателей нет

В Новосибирской области организованы проверки по фактам утопления в воде двух малолетних детей. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Новосибирской области организованы проверки по фактам утопления в воде двух детей и 28-летнего мужчины.

Так, 6 июля  семья из трех человека находились в дачном обществе «Яблоневый сад № 1» на территории Новосибирского района. В вечернее время направились на ближайшее озеро для купания. На берегу озера 28-летний мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, взял на руки 7-летнюю девочку, которая не умела плавать и направился в озеро купаться. Во время купания мужчина и девочка утонули.

7 июля 2019 года в дневное время в городе Искитиме трое несовершеннолетних детей пошли купаться на реку Бердь. Во время купания 14-летняя девочка утонула, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Следователями СК России по Новосибирской области по указанным случаям организованы проверки, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы происшествий.

В Новосибирской области в 2019 году на открытой воде утонуло 12 несовершеннолетних детей.

Следственное управление СК России по Новосибирской области убедительно просит ознакомиться жителей и гостей области с правилами поведения на воде:

• Не позволяйте детям ходить купаться без взрослых. Отдыхая с детьми на берегу водоема, не выпускайте ребенка из поля зрения!

• Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, детских купальнях, бассейнах.

• Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.

• В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.) в сведенную мышцу.

• Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи двигающегося теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

• Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

• Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающимися, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

• Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Аварийно отключили горячую воду на 11 квартале в Бердске Цыганка силой отобрала кошелек у пенсионерки на главной улице Бердска Фура торговой сети «Ярче» раздавила мужчину на дороге в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика