Пьяный отец утонул вместе с 7-летней дочерью в дачном озере в Новосибирской области

В Новосибирской области организованы проверки по фактам утопления в воде двух малолетних детей. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Новосибирской области организованы проверки по фактам утопления в воде двух детей и 28-летнего мужчины.

Так, 6 июля семья из трех человека находились в дачном обществе «Яблоневый сад № 1» на территории Новосибирского района. В вечернее время направились на ближайшее озеро для купания. На берегу озера 28-летний мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, взял на руки 7-летнюю девочку, которая не умела плавать и направился в озеро купаться. Во время купания мужчина и девочка утонули.

7 июля 2019 года в дневное время в городе Искитиме трое несовершеннолетних детей пошли купаться на реку Бердь. Во время купания 14-летняя девочка утонула, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Следователями СК России по Новосибирской области по указанным случаям организованы проверки, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы происшествий.

В Новосибирской области в 2019 году на открытой воде утонуло 12 несовершеннолетних детей.

Следственное управление СК России по Новосибирской области убедительно просит ознакомиться жителей и гостей области с правилами поведения на воде:

• Не позволяйте детям ходить купаться без взрослых. Отдыхая с детьми на берегу водоема, не выпускайте ребенка из поля зрения!

• Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, детских купальнях, бассейнах.

• Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.

• В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.) в сведенную мышцу.

• Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи двигающегося теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

• Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

• Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающимися, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

• Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.