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Уволить мэра за спасение своего дома при наводнении в Иркутской области потребовал Мутко

В интернете и средствах массовой информации появились сведения о том, что коммунальные службы активно занимаются восстановлением дома и земельного участка главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

8.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Уволить мэра за спасение своего дома при наводнении в Иркутской области потребовал Мутко

Главу района освободят от должности

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от исполнения обязанностей мэра пострадавшего от подтопления Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«В интернете и средствах массовой информации появились сведения о том, что коммунальные службы активно занимаются восстановлением дома и земельного участка мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, пострадавших от наводнения», — говорится в сообщении.

Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Мутко поручил организовать проверку, по результатам которой подтвердился факт подобного использования техники.

«В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Сергея Худоногова от исполнения обязанностей», — сообщили в пресс-службе.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Источник: РИА Новости


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