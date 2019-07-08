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Покупка ритуальных товаров: как это сделать быстро и недорого?

Ни одна семья в Москве не может разминуться с такой неприятной процедурой как организация похорон.

8.07.2019 Нет комментариев
 
Покупка ритуальных товаров: как это сделать быстро и недорого?

И кто бы ни ушел из этой жизни, ребенок, молодой или пожилой человек, обязательно нужно заняться покупками специальных траурных атрибутов. Это сделать в столице не очень просто, так как приходится терять много времени на поездки. Что понадобится в первую очередь, без чего никак не обойтись?

Основные траурные принадлежности

Если попытаться составить список, что именно понадобится при организации похорон, он может оказаться длинным. Особенно когда погребать приходится православного христианина, где должны соблюдаться определенные религиозные традиции и ритуалы. Но в любом случае необходимо сразу определиться, что потребуется в первую очередь, а потом уже дальше смотреть, что нужно еще приобрести.

Для того чтобы похороны прошли без никаких проблем, надо сразу купить несколько важных атрибутов:
 

  • гроб в соответствии с ростом и габаритами умершего;
  • венки, украшенные искусственными или натуральными цветами;
  • определенные постельные принадлежности для гроба;
  • крест из дерева, который устанавливается на первое время.

Но не всегда можно обойтись крестом, все зависит от того, кого приходится погребать. В некоторых случаях родственники предпочитают заказать специальную тумбочку. Крест обычно используется только для погребения православного христианина или католика. Для мусульман, для евреев, для многих христиан-протестантов это совершенно не подходит. Также понадобится сразу купить и длинные хлопковые полотенца, чтобы можно было опустить гроб в выкопанную яму. Где все это выгоднее приобрести?

Приобретение ритуальных принадлежностей

Очень много сложностей возникает потому, что приходится ездить по городу, теряя время вначале на покупку гроба, а затем всего остального. А ведь надо вначале решить, каких размеров должен быть гроб, чтобы не допустить ошибку. Да и переплачивать никому не хочется, потому что разброс цен траурных атрибутов может оказаться существенным.

Но все же не стоит расстраиваться, потому что теперь ситуация изменилась в лучшую сторону. От московской ритуальной службы, которая известна как Ritual.ru, появился интернет-магазин, где можно очень быстро, и что очень важно — недорого приобрести самые разные траурные атрибуты. Для этого нужно просто зайти на сайт shop.ritual.ru и оформить там заявку. Вот и получается так, что не придется даже выходить из своего дома, что выгодно для семьи, где произошла трагедия. Заодно удастся и проконсультироваться там по вопросу организации похорон.


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