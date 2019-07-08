Низостью назвали оскорбление Путина грузинским журналистом в Кремле и МИД России

Министерство иностранных дел России категорически осудило неприемлемые выпады в адрес руководства РФ на грузинском телеканале, назвав их беспрецедентной по низости выходкой. В Кремле тоже считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается упомянутых оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем. Мы отмечаем, что, действительно, все руководство Грузии — и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку», — заявил Песков журналистам, комментируя ситуацию.

«Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И, конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло», — подчеркнул представитель Кремля.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» на «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

«Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале «Рустави-2″. Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации, грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение.

«Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе. Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах», — подчеркнули в министерстве иностранных дел России.

Инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы.

Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Источник: РИА Новости