Иск к «Аэрофлоту» в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко не стал рассматривать суд Бердска

Иск к ПАО «Аэрофлот» 21 мая в бердский городской суд предъявила семейная пара Яроцких. Они попросили суд защитить свои права потребителей. Супруги летели из Новосибирска в Марокко, но по пути авиакомпания потеряла их багаж. Однако сегодня, 8 июля, стороны — ни истец, ни ответчик — не явились в суд.

— Суд оставил иск без рассмотрения, так как стороны дважды не явились в суд, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя городского суда Наталья Сафронова в понедельник, 8 июля.

Напомним, сумма по иску о потери багажа составила 266 457 рублей. В эту сумму не была включена компенсация за моральный ущерб — 500 000 рублей.

Жительница Бердска Яроцкая рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что вылет семейной пары был огорчен «блужданием» чемодана. Лишь спустя неделю семейная пара получила свой багаж от авиакомпании.

Напомним, что суд Бердска рассматривал уже иск к компании «Аэрофлот» по компенсации из-за задержки рейса. Тогда бердчане выиграли процесс.