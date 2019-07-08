Инструкция: Когда отключают от услуг ЖКХ за неуплату в Бердске

Основанием для введения ограничения/приостановления коммунальных услуг является неполная оплата потребителем соответствующей коммунальной услуги. об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила помощник прокурора Бердска Виктория Дзюба.

Под «неполной оплатой» понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2-х месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.

Таким образом, наличие задолженности за содержание жилого помещения не может являться основанием для введения ограничения/приостановления коммунальных услуг, равно как и задолженность за холодную воду не должна влечь отключение электроэнергии, газа или горячей воды.

Процедура ограничения/приостановления коммунальных услуг существенно упрощена в новой редакции Правил № 354, действующей с 1 января 2017 года.

Во-первых, для введения ограничения коммунальной услуги достаточно однократного письменного предупреждения о введении ограничения соответствующего вида коммунальной услуги. В прежней редакции Правил № 354 требовалось двукратное письменное предупреждение должника (за 30 дней и за 3 дня до предполагаемого ограничения/приостановления).

В предупреждении необходимо указать задолженность потребителя за конкретный вид коммунальной услуги, которая подлежит ограничению/приостановлению. Дополнительно можно включить информацию о порядке погашения задолженности.

Во-вторых, расширен перечень способов направления предупреждения должнику. Если ранее первичное предупреждение могло быть направлено только заказным письмом с описью вложения, а повторное передано должнику под роспись, то в новой редакции Правил № 354 предложено многообразие способов: заказным письмом (с уведомлением о вручении); нарочно (вручение под расписку); путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения; через телефонный звонок с записью разговора; сообщением через электронную почту; через личный кабинет потребителя, зарегистрированного в ГИС ЖКХ или на сайте Исполнителя коммунальных услуг; иными способами, подтверждающими факт и дату получения потребителем предупреждения.

В-третьих, по истечении 20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения Исполнитель при наличии технической возможности ограничивает предоставление коммунальной услуги (без дополнительного вторичного предупреждения!), а через 10 дней после введения ограничения — приостанавливает предоставление соответствующей коммунальной услуги.

Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня полного погашения задолженности и оплаты расходов Исполнителя по введению ограничения/приостановления и возобновлению предоставления коммунальной услуги.

Пределы ограничения прав потребителя. Действия по ограничению/приостановлению предоставления коммунальных услуг должны быть направлены исключительно на применение мер ответственности к потребителю-должнику и не должны нарушать прав добросовестных потребителей коммунальных услуг, полностью выполняющих обязательства по оплате, а также не должны приводить к повреждению общедомового имущества и нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан (п. 122 Правил N 354).

Следовательно, действия ресурсоснабжающей организации по прекращению поставки коммунальных ресурсов в многоквартирный дом, в котором имеется хотя бы один добросовестный абонент, являются неправомерными. Как отмечают суды, ресурсоснабжающая организация, инициирующая ограничение/приостановление поставки коммунальных ресурсов, в целях недопущения нарушения прав добросовестных абонентов должна установить число и местонахождение таких абонентов, заключить с ними соответствующие соглашения о поставке ресурсов.