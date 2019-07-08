КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру
продам
Продам 1-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 3к квартиру
Продам комнату Боровая 100 89139092435 Светлана
Продам 1-ю
Продам 1-ю квартиру на Гранитной,13
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Уволить мэра за спасение своего дома при наводнении в Иркутской области потребовал Мутко

Низостью назвали оскорбление Путина грузинским журналистом в Кремле и МИД России

Иск к «Аэрофлоту» в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко не стал рассматривать суд Бердска

Розыск: Остро не хватает людей на поиски пропавшей старушки в тапочках в Новосибирске

Ради спасения человечества 150 млн гектаров может засадить лесом Россия

Инструкция: Когда отключают от услуг ЖКХ за неуплату в Бердске

Иностранным туристам россияне советуют побывать в Санкт-Петербурге и Казани

Алкогольные энергетики хотят вернуть в российские магазины

Ведро с фекалиями вылил на соседа житель Бердска

При обысках ФСБ в банке исчезли 140 млн рублей

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Инструкция: Когда отключают от услуг ЖКХ за неуплату в Бердске

Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 дней со дня полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, прояснили в прокуратуре Бердска.

8.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

Инструкция: Когда отключают от услуг ЖКХ за неуплату в Бердске

Жителям Бердска всегда кажется, что они переплачивают за услуги ЖКХ

Основанием для введения ограничения/приостановления коммунальных услуг является неполная оплата потребителем соответствующей коммунальной услуги. об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила помощник прокурора Бердска Виктория Дзюба.

Под «неполной оплатой» понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2-х месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.

Таким образом, наличие задолженности за содержание жилого помещения не может являться основанием для введения ограничения/приостановления коммунальных услуг, равно как и задолженность за холодную воду не должна влечь отключение электроэнергии, газа или горячей воды.

Процедура ограничения/приостановления коммунальных услуг существенно упрощена в новой редакции Правил № 354, действующей с 1 января 2017 года.

Во-первых, для введения ограничения коммунальной услуги достаточно однократного письменного предупреждения о введении ограничения соответствующего вида коммунальной услуги. В прежней редакции Правил № 354 требовалось двукратное письменное предупреждение должника (за 30 дней и за 3 дня до предполагаемого ограничения/приостановления).

В предупреждении необходимо указать задолженность потребителя за конкретный вид коммунальной услуги, которая подлежит ограничению/приостановлению. Дополнительно можно включить информацию о порядке погашения задолженности.

Во-вторых, расширен перечень способов направления предупреждения должнику. Если ранее первичное предупреждение могло быть направлено только заказным письмом с описью вложения, а повторное передано должнику под роспись, то в новой редакции Правил № 354 предложено многообразие способов: заказным письмом (с уведомлением о вручении); нарочно (вручение под расписку); путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения; через телефонный звонок с записью разговора; сообщением через электронную почту; через личный кабинет потребителя, зарегистрированного в ГИС ЖКХ или на сайте Исполнителя коммунальных услуг; иными способами, подтверждающими факт и дату получения потребителем предупреждения.

В-третьих, по истечении 20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения Исполнитель при наличии технической возможности ограничивает предоставление коммунальной услуги (без дополнительного вторичного предупреждения!), а через 10 дней после введения ограничения — приостанавливает предоставление соответствующей коммунальной услуги.

Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня полного погашения задолженности и оплаты расходов Исполнителя по введению ограничения/приостановления и возобновлению предоставления коммунальной услуги.

Пределы ограничения прав потребителя. Действия по ограничению/приостановлению предоставления коммунальных услуг должны быть направлены исключительно на применение мер ответственности к потребителю-должнику и не должны нарушать прав добросовестных потребителей коммунальных услуг, полностью выполняющих обязательства по оплате, а также не должны приводить к повреждению общедомового имущества и нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан (п. 122 Правил N 354).

Следовательно, действия ресурсоснабжающей организации по прекращению поставки коммунальных ресурсов в многоквартирный дом, в котором имеется хотя бы один добросовестный абонент, являются неправомерными. Как отмечают суды, ресурсоснабжающая организация, инициирующая ограничение/приостановление поставки коммунальных ресурсов, в целях недопущения нарушения прав добросовестных абонентов должна установить число и местонахождение таких абонентов, заключить с ними соответствующие соглашения о поставке ресурсов.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Инструкция

Последние новости:
Уволить мэра за спасение своего дома при наводнении в Иркутской области потребовал Мутко «Почта России» не умеет принимать платежи за услуги ЖКХ в другом городе Низостью назвали оскорбление Путина грузинским журналистом в Кремле и МИД России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика