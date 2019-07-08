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Погибли 23 человека при наводнении в Иркутской области

Судьба еще восьми человек остается неизвестной. В регионе остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне.

8.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Погибли 23 человека при наводнении в Иркутской области

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23-х человек, ведутся поиски еще восьмерых. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

«В зоне ЧС обнаружено тело еще одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека. Судьба восьми остается неизвестной», — сказал он.

Эту информацию также подтвердили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Ранее погибшими числились 22 человека, без вести пропавшими — 11.

Кроме того, в регионе остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне.

Источник: ТАСС


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