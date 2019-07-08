Зачинщика драки между врачом и посетителем наркоотделении ЦГБ ищет полиция Бердска

Продолжают разбираться в обстоятельствах драки в кабинете врача наркологического отделения ЦГБ Бердска полицейские. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил дежурный офицер управления МВД по Новосибирской области Михаил Артемов сегодня, 8 июля:

-Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Главврач больницы Юрий Краморов сообщил «Куьер. Среда. Бердск», что служебная проверка не проводилась,так как медицинский работник находится на больничном листе. Пострадавший в драке с посетителем врач-нарколог Константин Фалалеев продолжает лечиться.

— Я до сих пор нахожусь на больничном. Служебной проверки, насколько мне известно, не было, — резюмировал Фалалеев.

Напомним, драка в кабинете врача наркологического отделения произошла в пятницу, 28 июня. Посетитель Вячеслав Смирнов заявил доктору, что причиной его визита к нему оказалось избиение его сестры Ирины Евтушенко.

-Он начал в грубой форме заявлять, что я избил его сестру. Но во мне веса 100 килограмм, если бы я хоть тронул ее пальцем, где бы она была сейчас. Это защита задним числом, — уверен Фалалеев.

По словам врача, после словесных угроз о ранении ножом, брат медсестры приступил к действиям. Обеими руками с кулака он резко ударил по волосистой части головы врача. Тот же, благодаря спортивному прошлому, не растерялся и начал обороняться.

-Шкаф, стол, стулья, компьютер — все в кабинете перевернуто. Все в кровище, за дракой наблюдали медсестры, родственницы Смирнова. Они же и бросились на помощь к брату с криками, царапая мне глаза, шею, лицо и руки, — вспоминает Константин.

Сотрудников наркологического отделения бердской ЦГБ и посетителя разнимал медперсонал. До этого они вызвали на подмогу правоохранителей. Тут же Константин Фалалеев написал заявление о групповом нападении в его кабинете в рабочее время в отношении Смирнова и двух его сестер — Ирины Евтушенко и Татьяны Панюковой. Константин настроен решительно и готов довести эту историю до возбуждения уголовного дела.

-Я хочу, чтобы Смирнов был наказан в соответствии с законом, а медсестер уволили. Они всегда нарушали субординацию, а 28 июня перешли все границы. Все знают, что я добрый человек. Никогда даже голос не повышаю, не то, чтобы поднимать руку на женщину. Какие побои? Это все выдумки во спасение. Надеюсь, люди, у которых на слуху эта история, поймут на чьей стороне правда, — резюмировал Константин Фалалеев.

Другая сторона медали

Оппонент доктора Вячеслав Смирнов заверяет: он не приходил драться. В кабинет врача Вячеслав пришел, чтобы защитить сестру Ирину. Накануне Татьяна написала ему тревожное сообщение: «У нас ЧП. Фалалеев избил Иринку на работе и еще угрожал. Сняла побои, заявление будет подавать».

-Я написал — не спешите пока. Потому что с Константином в детстве мы занимались спортом вместе. Зашел к нему и спросил, зачем он обидел сестру. А он мне – я ее не обижал. Я говорю – ну, как? У нее синяки, ссадины. Я сказал ему– ну, я же стою держу себя в руках, нож в спину не втыкаю. А после в мою сторону прилетел удар. Видимо, кастетом или чем, потому что рану зашили – два сквозных. С руки, с ноги, начал душить с криками «я тебя убью». Я уже захрюкал, синеть стал, сестры начали разнимать, —вспоминает Вячеслав Смирнов.

Сегодня он находится на больничной койке травматологического отделения бердской ЦГБ.

У медсестер своя правда. Так, по словам Татьяны Панюковой, за сутки до драки Ирина зашла в кабинет Константина Фалалеева, чтобы уточнить рабочие моменты. В ответ получила грубый ответ. По ее словам, врач первый напал на Евтушенко.

-Он ей сказал, что ладошкой накроет и самое лучшее, что ее ожидает это реанимационная койка с пробитой черепушкой. Это страшный человек, — считает Татьяна.

Заявления от всех участников драки в кабинете врача находятся на проверке в полиции Бердска. Виновникам драки в наркологическом отделении грозит уголовное дело. Кто попадет под статью неизвестно, все покажет результат судебно-медицинской экспертизы. Но, возможно, участники конфликта отделаются административным штрафом. Оба участника конфликта уже опрошены.

Начальник отдела полиции Бердска Владимир Соколов отмечал, что это дело частного обвинения. Если кто-то из них захочет привлечь к ответственности обидчика, сделать это можно будет в судебном порядке. У оппонентов есть возможность примирения до судебных разбирательств.