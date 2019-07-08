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Иностранным туристам россияне советуют побывать в Санкт-Петербурге и Казани

За Сочи, как самый интересный город для иностранцев, проголосовали 5% респондентов. Здесь, по мнению россиян, нужно ознакомиться с олимпийскими объектами, съездить в Красную Поляну и насладиться черноморскими закатами.

8.07.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Иностранным туристам россияне советуют побывать в Санкт Петербурге и Казани

Санкт-Петербург назвали лучшим городом, с которого иностранцам стоит начинать знакомство с Россией

Эксперты сервиса опросили 34 тысячи пользователей и выяснили, какой город в стране те советуют посетить зарубежным туристам в первую очередь.

За Санкт-Петербург проголосовали 56% респондентов. По данным сервиса, в Петербург чаще всего приезжают туристы из Германии, Казахстана, Италии, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Армении.
Москва — на втором месте, начать путешествие со столицы порекомендовали иностранцам 32% опрошенных. Этот маршрут, по данным агрегатора, пользуется популярностью у туристов из Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Израиля, Чехии и Китая.

Посетить Казань советуют зарубежным гостям 7% опрошенных россиян. Они отмечают, что столица Татарстана — колоритный город, впитавший в себя культуру разных народов. Чаще всего, по данным сервиса, в Казань прилетают иностранные туристы из Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании.

За Сочи, как самый интересный город для иностранцев, проголосовали 5% респондентов. Здесь, по мнению россиян, нужно ознакомиться с олимпийскими объектами, съездить в Красную Поляну и насладиться черноморскими закатами. Сочи посещают путешественники из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Грузии, Германии и Турции. Авиабилеты из-за рубежа в среднем стоят чуть более 16 тысяч рублей.

Источник: РИА Новости


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