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Ради спасения человечества 150 млн гектаров может засадить лесом Россия

Россия обладает наибольшим потенциалом для восстановлении лесного покрова. Для воплощения проект потребует 19 трлн рублей. Но это к 2050 году остановит глобальное потепление.

8.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ради спасения человечества 150 млн гектаров может засадить лесом Россия

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Исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе совместно с коллегами из Италии и Франции оценили потенциал планеты в поддержании восстановления лесных покровов. Земля может поддерживать рост 0,9 млрд гектаров деревьев, что позволит переработать 205 Гт углерода в ближайшие десятилетия и сдержать глобальное потепление. Наибольшим потенциалом для восстановления лесов обладает Россия. Исследование было опубликовано на страницах Science.

С 1800-х годов люди выбросили в атмосферу 300 Гт углерода, которые вошли в состав неизменного парникового купола. Если человечество не примет никаких мер, к 2030 году температура глобально поднимется на 1,5 °C. Такое потепление повысит уровень моря с 26 до 77 см к 2100 году. Потепление всего на 2 °C добавит еще 10 см. Десять миллионов людей, растения, насекомые, животные и морская флора и фауна будут вытеснены из прибрежных районов. Коралловые рифы сократятся на 99%. Климатические изменения приведут к многочисленным штормам, наводнениям, засухам.

В последнем докладе Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предложила вырастить 1 млрд гектаров лесов. К 2050 году такая мера поможет ограничить глобальное потепление.

Исследователи решили выяснить, может ли Земля поддерживать рост такого количества деревьев. Ученые проанализировали около 80 тысяч спутниковых фотографий лесного покрова. Классифицировав сушу по десяти характеристикам почвы и климата, исследователи определили районы, подходящие для различных типов леса. Вычтя уже существующие леса, сельскохозяйственные угодья и города, они получили величину в 0,9 млрд гектаров.

Также ученые определи, какие части мира наиболее подходят для восстановления лесов. Лучший потенциал продемонстрировали шесть стран: Россия (151 млн гектаров), США (103 млн гектаров), Канада (78,4 млн гектаров), Австралия (58 млн гектаров), Бразилия (49,7 млн гектаров) и Китай (40,2 млн гектаров).

Если принимать цену каждого дерева за 19 рублей, то для воплощения проект потребует 19 трлн рублей. Однако если государства объединят усилия и доведут дело до завершения, то уже в ближайшие десятилетия эти леса смогут переработать 205 Гт углерода, что в пять раз больше, чем выбросы углеводородов за 2018 год.

Источник: indicator.ru


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