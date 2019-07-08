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Фура торговой сети «Ярче» раздавила мужчину на дороге в Новосибирске

Неизвестный переходил оживленную магистраль в неположенном месте и погиб. ГИБДД выясняет все обстоятельства трагедии.

8.07.2019 Фото: АСТ-54 Нет комментариев
 
Фура торговой сети Ярче раздавила мужчину на дороге в Новосибирске

Неизвестный погиб под колесами фуры

На улице Дуси Ковальчук в районе остановке «Плановая» водитель грузовика, принадлежащего сети магазинов «Ярче!», переехал мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

«На место аварии выехали сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировал «АСТ-54» инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В полиции также отметили, что за минувшие выходные произошло 3 ДТП с участием несовершеннолетних.

Фура торговой сети Ярче раздавила мужчину на дороге в Новосибирске

Полиция разбирается в смертельном ДТП


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