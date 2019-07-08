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Локоть выдвинут кандидатом от КПРФ на пос мэра Новосибирска

Его соперником в том числе стал бюджетник из Бердска Александр Трушакин, который работает замначальника управления гражданской защиты. Трушакина выдвинула партия «Великое Отечество».

8.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Локоть выдвинут кандидатом от КПРФ на пос мэра Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть

Второй этап XXVII отчетно-выборной конференции Новосибирского областного отделения КПРФ прошел в минувшую субботу, 6 июля. В ходе тайного голосования коммунисты выдвинули в мэры Новосибирска лидера действующего главу города Анатолия Локтя. Это решение было принято партийцами единогласно. Счетная комиссия утвердила результаты голосования также единогласно, говорится в материале, размещенном на сайте КПРФ.

Ранее выдвижение Анатолия Локтя на второй срок поддержали новосибирские коммунисты. Свою поддержку высказали и президиум ЦК КПРФ. Представители управления юстиции и муниципальной избирательной комиссии Новосибирска замечаний по итогам выдвижения не имели, уточняется в сообщении. По данным сайта горизбиркома, Анатолий Локоть зарегистрировался в качестве кандидата. Он подал документы десятым.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», о желании участвовать в них уже заявили экс-заместитель мэра Данияр Сафиуллин («Родина»), депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, гендиректор ООО «Адвокат – Плюс» Александр Гультяев и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), самовыдвиженцы Анатолий Бабаев и Андрей Везнер. Документы на участие в выборах подали десять кандидатов. выдвижение завершится 17 июля.


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(1) Комментарий

  1. Никола

    «Коммунист» Локоть за предыдущий срок ничем не запомнился новосибирцам. Верный продолжатель дела Толоконского-Городецкого. Ловко встроился в «систему». Даже Монстрацию при нем не согласовывали, не говоря уже о политических шествиях.

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