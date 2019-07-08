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Дефицитную магнитолу «Вега-326» выпросил высокий гость на радиозаводе Бердска

В музее БРЗ состоится открытие мини-выставки «Высокое признание», посвященной государственным и международным наградам ПО «Вега», полученным на всесоюзных и международных конкурсах.

8.07.2019 Фото: youtube.com Нет комментариев
 
Дефицитную магнитолу «Вега 326» выпросил высокий гость на радиозаводе Бердска

Продукция ПО «Вега» славилась

В пятницу 12 июля в 15:00 в музее истории Бердского радиозавода (ул.Ленина, 89/8) состоится открытие мини-выставки «Высокое признание», посвященной государственным и международным наградам БРЗ и ПО «Вега», полученным на всесоюзных и международных конкурсах.

За свою полувековую историю «Вега» прошла путь от завода «средней руки» до одного из ведущих предприятий отрасли в СССР. Завод из небольшого сибирского города был известен не только по всему Союзу, его продукция экспортировалась во многие страны.

На открытии расскажут, как менялось восприятие БРЗ профессиональным сообществом и покупателями, как достигался престиж предприятия. На выставке можно увидеть не только фотографии, дипломы и документы из архивов музея (ранее не выставлявшиеся), но и модели, получившие международные и союзные награды, а также оценить дизайн рекламной продукции завода.

Почему приемник «Вега-402», сразу получивший всесоюзный приз, первое время почти не продавался на рынке; какой высокий гость получил в подарок «Вегу-326» в ответ на жалобу, что не может достать магнитолу в магазинах; как дизайнеры «Веги» первыми в СССР были приглашены демонстрировать свои модели на персональной выставке в Москве; как предприятие-банкрот награждали международным призом в 2000 году — об этом и многом другом вы узнаете, если посетите выставку «Высокое признание».

Юные посетители музея могут самостоятельно или вместе с родителями познакомиться с темой выставки в игровой форме: собрать пазлы, пройти с маршрутным листом или разгадать кроссворд.

Выставка будет работать до 30 сентября, сообщили в бердском историко-художественном музее.


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