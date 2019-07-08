Награды ярмарки «Сузунская миллионщица» получили сумки и сладости из Бердска

Министерством промышленности торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с администрацией р.п. Сузун 6 июля проведена оптово-розничная универсальная ярмарка «Сузунская миллионщина».

В ярмарке приняли участие 160 предприятий из Искитимского, Новосибирского, Сузунского, Ордынского, Черепановского районов и городов Бердска, Новосибирска, Искитима, Оби, которые представили в широком ассортименте по оптовым ценам и ценам товаропроизводителей продовольственные и промышленные товары.

Общий товарооборот ярмарки составил около 5 млн рублей, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Ярмарка предоставляет всем участникам отличную возможность для обмена опытом, установления новых и укрепления сложившихся деловых и партнерских отношений, а также содействует насыщению потребительского рынка основными товарами, позволяет увеличивать объемы производства и реализации товаров и услуг.

В работе оптово-розничной универсальной ярмарки от города Бердска приняли участие 9 представителей, 8 из которых производители.

Во время работы ярмарки Кубасов Евгений Сергеевич проводил бесплатный мастер-класс для детей по росписи пряников. Всего в мастер-классах приняло участие 62 ребёнка.

Наградами отмечены:

Большой золотой медалью – ИП Кубасов Евгений Сергеевич (кондитерская мастерская);

Малой золотой медалью – ООО «Чика Рика» (пошив сумок);

дипломами – ИП Первунин Илья Валерьевич (фруктовые чипсы, пастила фруктовая, мюсли), Савельева Татьяна Александровна (мастер по изготовлению украшения в стиле канзаши).