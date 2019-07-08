КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 1-ю квартиру на Гранитной,13
продам 89139897337 Анна
Продам 2-ю
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 1-ю 89137170267 Ольга
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дефицитную магнитолу «Вега-326» выпросил высокий гость на радиозаводе Бердска

Локоть выдвинут кандидатом от КПРФ на пос мэра Новосибирска

22 млрд рублей просит оператор «Платона» на мониторинг санкционных грузов

Награды ярмарки «Сузунская миллионщица» получили сумки и сладости из Бердска

Мотоцикл Aurus разрабатывает концерн «Калашников»

Опасно употреблять свыше 200 гр молочных продуктов в сутки

«Би-Ба-Бо»: адаптируют экскурсии на аэродром и в пожарку для глухих детей Бердска

СК арестовал истязавшую 7-летнюю девочку 35-летнюю жительницу Ингушении

Массовую диспансеризацию взрослых россиян запланировали на два года

Ведро с фекалиями вылил на соседа житель Бердска

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень

«Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-Солар» проведут для студентов вузов всероссийские онлайн-соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».

8.07.2019 Нет комментариев
 
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
Сильнейшие примут участие в образовательной программе по информационной безопасности и пройдут стажировку в крупнейшем российском центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.
Запланированы два этапа состязаний. Первый — онлайн-соревнование по информационной безопасности — продлится сутки. Ключевая тема: защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности.
Оценит работы автоматизированная система динамического скоринга: чем больше людей решат задачу, тем меньше будет ее «стоимость». Рейтинг участников будет обновляться в реальном времени на сайте соревнования.
На втором этапе 60 студентов, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар». По результатам отбора 40 финалистов отправятся в сентябре в образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучение по кибербезопасности.
Образовательная программа включает теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.
«В России существует колоссальный спрос на экспертов по информационной безопасности, и «Ростелеком» реализует важную миссию по созданию кадрового резерва и помощи талантливым ребятам в их профессиональном развитии. Мы стремимся создать цепочку взаимодействия “школа — вуз — работодатель”, которая позволит взрастить по-настоящему высококлассных специалистов в сфере информационной безопасности. Для студентов такие образовательные проекты, как «Сириус», — отличная возможность реализовать себя в профессии, начав карьеру в компании, лидирующей на российском рынке ИБ», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
Для участия в соревнованиях необходимо до 19 июля зарегистрироваться на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/. Испытать себя смогут студенты 18–22 лет, увлекающиеся программированием и кибербезопасностью.
Онлайн-этап соревнований пройдет 20–21 июля, скайп-интервью с финалистами — 22–24 июля. Результаты будут опубликованы 26 июля на сайте соревнования.
Онлайн-версия образовательной программы появится в открытом доступе осенью. Пройти обучение в области подготовки специалистов по кибербезопасности смогут все желающие.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дефицитную магнитолу «Вега-326» выпросил высокий гость на радиозаводе Бердска Локоть выдвинут кандидатом от КПРФ на пос мэра Новосибирска 22 млрд рублей просит оператор «Платона» на мониторинг санкционных грузов

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика