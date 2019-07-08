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Ведро с фекалиями вылил на соседа житель Бердска

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Ведро с фекалиями вылил на соседа житель Бердска

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

8.07.2019 Фото: pixbay 3 коммент.
 
Ведро с фекалиями вылил на соседа житель Бердска

Мужчина вылил ведро с нечистотами на оппонента

Неординарный случай произошел вечером 6 июля в микрорайоне Раздольном Бердска. Двое соседей повздорили, один решился на смелый поступок — облить оппонента из ведра фекалиями. На место происшествия выехали сотрудники полиции Бердска, которым предстоит разобраться, что послужило поводом для решительных действия бердчанина.

-Данный факт имел место быть. Сотрудники полиции выезжали на место. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сообщил дежурный офицер управления МВД по Новосибирской области Михаил Артемов сегодня, 8 июля.


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(3) Комментариев

  1. 123

    В обливании помоями ничего смелого нет. То есть он оказался беспомощен (!) в том, чтобы решить конфликт словами и вместо кулаков прибегнул к помоям. Где же тут смелость?

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Аноним

    «Смельчак» долго ходил в ведро, накапливая необходимый объём «смелости». Вероятно, ещё и готовился слить не себе на участок.

    Thumb up 4 Thumb down 0

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