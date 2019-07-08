Ведро с фекалиями вылил на соседа житель Бердска

Неординарный случай произошел вечером 6 июля в микрорайоне Раздольном Бердска. Двое соседей повздорили, один решился на смелый поступок — облить оппонента из ведра фекалиями. На место происшествия выехали сотрудники полиции Бердска, которым предстоит разобраться, что послужило поводом для решительных действия бердчанина.

-Данный факт имел место быть. Сотрудники полиции выезжали на место. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сообщил дежурный офицер управления МВД по Новосибирской области Михаил Артемов сегодня, 8 июля.