Ведро с фекалиями вылил на соседа житель Бердска

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В обливании помоями ничего смелого нет. То есть он оказался беспомощен (!) в том, чтобы решить конфликт словами и вместо кулаков прибегнул к помоям. Где же тут смелость?
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а ты попробуй и узнаешь последствия
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«Смельчак» долго ходил в ведро, накапливая необходимый объём «смелости». Вероятно, ещё и готовился слить не себе на участок.
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