Изгоняли нечисть из прохожих водой в день Ивана Купала дети в Бердске

Без происшествий обошелся день Ивана Купала в Бердске вчера, 7 июля. Хоть ребятишки и дали волю эмоциям, поливая друг друга из водяных пистолетов или бутылок, прохожих, по всей видимости, это не напугало. Обращений в отдел полиции Бердска и управление гражданской защиты населения от горожан не поступало.

— Сигналов о происшествиях никаких не было, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ГЗН Василий Пономарев сегодня, 8 июля.

Начальник полиции Бердска Владимир Соколов предупреждал бердчан: обливать автомобили и общественный транспорт строго запрещено. Несовершеннолетних правонарушителей сотрудники полиции могли везти в МВД и передать в отдел по делам несовершеннолетних. Полицейские патрулировали город во всех общественных местах ночью и днем 7 июля, но обошлось без инцидентов.

Все же подростки выливали воду на проезжающие машины в районе улицы Боровой, играли в «войнушку» на площади возле ДК «Родины». Однако горожане с пониманием отнеслись к детской шалости.

Напомним, ночь на Ивана Купалу заполнена обрядами, связанными с водой, огнём и травами. Основная часть купальских обрядов производилась ночью. Считалось обязательным к празднику искупаться до захода солнца: на севере русские чаще в банях, а на юге — в реках и озёрах. Обязательным обычаем этого дня было массовое купание. Считалось, что с этого дня из рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня можно было купаться без опасений. Кроме того, вода Иванова дня наделялась живительными и магическими свойствами. В местах, где существовал запрет на купание в реках из-за русалок, купались в «святых источниках».