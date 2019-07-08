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Массовую диспансеризацию взрослых россиян запланировали на два года

Медведев поручил ряду министерств популяризировать профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

8.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Массовую диспансеризацию взрослых россиян запланировали на два года

В РФ проведут массовую диспансеризацию взрослого населения в 2019 и 2020 годах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения, которая пройдет в 2019 и 2020 годах. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Контролировать проведение диспансеризации поручено Росздравнадзору, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, территориальным фондам обязательного медицинского страхования и страховым медицинскими организациям.

Ряду министерств велели популяризировать профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Отвечать за это будут Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорта, Минтранс и Минтруд.

Ранее Медведев подписал изменения в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в России. Это касалось и диспансеризации. Теперь профосмотры и диспансеризация будут проводиться не только днем, но и вечером по будням и в субботу.

Предполагается, что в этом году диспансеризацию и профосмотры пройдут более 61 млн россиян.

О диспансеризации населения Медведев заявил в апреле на встрече с депутатами Госдумы.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что 47 российских регионов не смогли найти поликлиники и больницы, которые способны провести в полном объеме диспансеризацию населения по поручению премьера.

Источник: Интерфакс


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